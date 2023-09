Mercato del Napoli da bocciare? Del Genio lancia l’allarme

Il calciomercato del Napoli si è concluso con tre colpi in entrata che hanno completato la rosa ma hanno comunque lasciato delle incognite.

Gli acquisti di Natan, Cajuste e Lindstrom sono sicuramente importanti per l’economia del club e per il futuro della squadra allenata da Garcia. Sono tutti molto giovani e con tanta voglia di affermarsi a livello internazionale. Basteranno per il salto di qualità preannunciato da De Laurentiis poco prima dell’inizio del campionato? Solo il campo saprà dare il suo giudizio e servirà tempo e fiducia per il gruppo azzurro.

Del Genio valuta il mercato del Napoli: c’è un’incognita

Tanti tifosi del Napoli si dicono soddisfatti delle mosse di mercato messe in atto dal club e tanti altri, invece, non sono felici dei profili che hanno completato la rosa azzurra. In tanti si chiedono se Natan sarà in grado di sostituire Kim o se sarà Juan Jesus il titolare indiscusso per l’intero arco della stagione.

Paolo Del Genio, a Kiss Kiss Napoli, ha analizzato il mercato azzurro ribadendo che “è difficile dare un voto perché moltissimo dipenderà da Natan. Al momento c’è un grande punto interrogativo legato a questo ragazzo“. Proprio il difensore brasiliano potrebbe spostare l’ago della bilancia.

“Se il Napoli ha azzeccato Natan, e farà benissimo, il voto è altissimo”, afferma Paolo Del Genio che, però, promuove con “6,5 per Cajuste e 7,5 per Lindstrom come voti per le operazioni singole”.