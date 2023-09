LIVE – Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali: decisione di Garcia su Kvaratskhelia

Napoli e Lazio sono pronte a sfidarsi sul manto erboso dello stadio Maradona per la terza giornata di Serie A.

Mancano pochi minuti al big match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Rudi Garcia e la Lazio dell’ex partenopeo Maurizio Sarri. Gli azzurri arrivano alla sfida interna forti delle due vittorie consecutive ottenute nelle prime due gare di campionato disputate contro Frosinone e Sassuolo. Discorso ben diverso per la squadra biancoceleste, reduce da due pesanti ko contro Lecce e Genoa.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

Pochi dubbi di formazione per mister Rudi Garcia. Gli azzurri, in occasione della sfida contro la Lazio, scenderanno in campo schierandosi con il consueto 4-3-3. Tra i pali l’onnipresente Meret, a difesa del portiere azzurro ci sarà il quartetto composto da capitan Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo spazio a fisicità e qualità, con Lobotka in cabina di regia e Anguissa e Zielinski pronti ad aggirare da mezz’ali. Mentre il trio d’attacco sarà formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Per il georgiano si tratta della prima gara da titolare della stagione dopo aver smaltito l’infortunio. Solo panchina per il nuovo arrivato Lindstrom.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.