Lo Scudetto del Napoli dagli occhi del fotografo: “Storia di vittorie sul Nord”

Lo Scudetto del Napoli raccontato dagli occhi e dalle emozioni vissute dal fotografo Antonio Balasco che ha seguito l’intera stagione azzurra.

Vincere a Napoli è diverso rispetto al resto d’Italia e d’Europa, per le emozioni e le grandi notti di calcio allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. È stato emozionante per i calciatori, per tutti i tesserati, per i tifosi e lo è stato anche per chi ha lavorato nell’ombra di tutte le partite del Napoli nella stagione 2022-23. Come lo è stato anche per Antonio Balasco, fotografo di IMAGO che ha saputo raccontare attraverso il suo obiettivo tutti i momenti più esaltanti della cavalcata partenopea della squadra di Luciano Spalletti.

Da Verona Napoli a Napoli Sampdoria, passando per la storica vittoria alla Dacia Arena contro l’Udinese dello scorso 4 maggio: “Se la squadra vince, la settimana procede bene. Se perde, tutta la città piange”, dice Antonio Balasco nell’intervista realizzata per Imago.

Lo Scudetto del Napoli dagli occhi di Antonio Balasco

Antonio Balasco, esperto e ormai storico fotografo di Imago, ha raccontanto tutte le sue emozioni nel vivere da due passi il cammino del Napoli e la nuova storia scritta dal club di Luciano Spalletti.

“Il calcio a Napoli è una forma di rivalsa sociale e un modo per confrontarsi con il Nord”, ha affermato Balasco quando ha parlato del confronto vincente contro le grandi squadre italiane come Inter, Milan e Juventus – “Ti fa capire che quello che sta succedendo è qualcosa di magico, che non accade molto spesso e che difficilmente potrà ripetersi in un futuro prevedibile”.

“Questo è uno di quei momenti, sono passati trentatré anni dall’ultimo scudetto. Avevo 5 anni, ora ne ho 38, niente può essere più storico di questo”, conferma Antonio Balasco parlando dell’emozione nel rivivere le stesse sensazioni vissute quando era bambino.

E il momento della vittoria contro la Juventus resterà indelebile nella sua mente, così come in quella di tutti i tifosi del Napoli che hanno vissuto il campionato di Serie A 2022-23: “Il Napoli ha dominato i rivali del Nord e la partita è finita 5-1. Venivamo da una sconfitta a Milano contro l’Inter per 1-0, ma in quella partita ho capito che eravamo davvero forti, da lì in poi siamo rimasti imbattuti per undici partite consecutive“.

Questo articolo è stato scritto in collaborazione con IMAGO