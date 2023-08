Gabri Veiga addio, altro colpo dalla Liga per il Napoli

Gli uomini mercato del Napoli sono a lavoro per rafforzare la rosa di Rudi Garcia, per poter difendere il tricolore sul petto.

Il calciomercato si avvicina al termine ma il Napoli continua a lavorare sul mercato. Dopo la grande gioia dello scudetto della scorsa stagione è tempo di concentrarsi su quella corrente. La squadra di Rudi Garcia dovrà affrontare quattro competizioni in questa stagione: Campionato, Supercoppa Italiana (con la nuova formula che prevede 4 squadre), Coppa Italia e ovviamente Champions League.

Il Napoli ha ceduto il perno della difesa scorsa, Kim Min-jae, sostituendolo con Natan de Sousa e ha aggiunto Jens Cajuste a centrocampo. A tenere banco nell’estate azzurra per quanto riguarda il calciomercato è sicuramente stata tutta la vicenda legata a Gabri Veiga.

Il talento classe 2002 del Celta Vigo sembrava vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Un grandissimo colpo in prospettiva che avrebbe regalato a Rudi Garcia un centrocampo semplicemente stellare. Visite prenotate, voli fissati, tifosi in visibilio. Un vero colpo da campioni d’Italia. A sorpresa però, lo spagnolo ha preso una scelta di carriera profondamente diversa.

Gabri Veiga ha infatti deciso di unirsi all‘Al-Ahli. Ironia della sorte, il club saudita aveva prima tentato di ingaggiare Piotr Zielinski, dirottandosi poi sullo spagnolo dopo aver incassato il rifiuto del polacco del Napoli. Archiviata la pratica Gabri Veiga però, il Napoli è pronto a tornare alla carica per un altro talento del Celta Vigo.

Colpo dalla Liga: di chi si tratta

Hirving Lozano è ormai vicino a lasciare il Napoli. Dopo l’approccio dei Los Angeles FC il messicano è ancora una volta vicino a lasciare i campioni d’Italia. Il Chucky è nel mirino del PSV che ha già avanzato un’offerta di 10 milioni per Lozano. Aurelio De Laurentiis chiede una cifra più alta, ma visto il contratto in scadenza e il pericolo di perderlo a 0 potrebbero portare il patron azzurro ad abbassare le richieste e trovare un accordo con il club olandese.

Il Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Rodrigo Sanchez, classe 2000 in forza al Celta Vigo. Vice campione d’Europa under 21 è considerato un ottimo profilo. Insieme a lui continua a essere caldo il nome di Jesper Lindstrom, esterno 23enne dell’Eintracht di Francoforte. Il sostituto del Chucky salterà fuori da questi due nomi. In attesa ovviamente della chiusura della trattativa che lo porterà in Olanda.