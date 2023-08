Napoli-Sassuolo, Berardi ci sarà? L’annuncio di Dionisi in conferenza

Il Sassuolo di mister Alessio Dionisi si prepara ad affrontare la sfida di campionato contro il Napoli di Rudi Garcia.

La squadra neroverde domani sera scenderà sul manto erboso dello stadio Diego Armando Maradona per vedersela contro i campioni d’Italia del Napoli. Il match, valevole per la seconda giornata di Serie A, andrà in scena alle ore 20:45. In vista della gara contro gli azzurri di mister Rudi Garcia, il Sassuolo dovrà fare a meno del suo calciatore chiave.

Dionisi dovrà fare a meno del suo calciatore chiave

A margine della conferenza stampa pre gara in vista del Napoli, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi ha ufficializzato un’importante assenza per la sfida di domani. La squadra neroverde, in occasione dell’ostico match contro i partenopei, non potrà contare sull’apporto di Domenico Berardi. Dunque, dopo l’Atalanta, l’attaccante salta anche la seconda giornata di campionato.

L’assenza dell’attaccante, legata principalmente ai rumors di mercato, è stata confermata dallo stesso Dionisi: “Rientra Ruan, ci saranno Racic e Pedersen e questo rientra tra le notizie positive. Berardi si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima”.