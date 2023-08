Non solo Lindstrom, spunta un altro nome per il post Lozano al Napoli

Il Napoli continua a guardarsi intorno, in modo da farsi trovare preparata in caso di cessione di Lozano. Oltre a Lindstrom, la dirigenza ha deciso di richiedere informazioni per un altro profilo.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato. La notizia di giornata in casa partenopea è l’offerta ricevuta per il giocatore in scadenza Hirving Lozano dal PSV. Gli olandesi, infatti, hanno presentato una proposta pari a 10 milioni di euro più bonus.

Il messicano – che esattamente quattro anni fa veniva acquistato proprio dal PSV per 42 milioni di euro – può davvero partire. Infatti, la società non lo ritiene più incedibile ed ha già iniziato a valutare qualche possibile sostituto. Oltre al nome di Lindstrom dell’Eintracht Francoforte, spunta un nuovo nome.

Dall’Olanda: possibile scambio nell’affare Lozano

Secondo gli olandesi di Voetbalprimeur, la trattativa che porterebbe Lozano al PSV non è escluso che possa coinvolgere anche Johan Bakayoko. Il talentuoso classe 2003, infatti, è un grande obiettivo in casa partenopea.

Il belga – che vanta già quattro presenze nella nazionale maggiore – è un profilo che piace molto al Napoli. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori aggiornamenti, per capire la fattibilità di uno scambio che porterebbe Lozano al PSV e Bakayoko sotto l’ombra del Vesuvio.