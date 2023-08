Inter, Arnautovic snobba il Napoli: qual è la vera rivale per lo scudetto

Marko Arnautovic snobba il Napoli di mister Rudi Garcia per la cosa Scudetto.



L’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha recentemente condiviso le sue prime impressioni sulla sua esperienza con la squadra nerazzurra e ha discusso le ambizioni della squadra per la nuova stagione. In un’intervista a Sportmediaset, Arnautovic ha espresso la sua emozione per il debutto a San Siro e ha evidenziato la determinazione del club nel cercare il titolo di campione d’Italia. In tal senso, l’attaccante ha snobbato il Napoli di Rudi Garcia nella corsa Scudetto.

Aranutovic snobba il Napoli per la corsa Scudetto

“Vincere la prima partita è stato importantissimo, sono molto contento di essere tornato e già quando sono entrato a San Siro ho provato un’emozione forte, ero già emozionato all’arrivo allo stadio,” ha detto Arnautovic. “Quando sei all’Inter bisogna vincere, è importante lottare per la seconda stella: voglio aiutare dentro e fuori dal campo.”

L’obiettivo principale dell’Inter è chiaramente lo Scudetto, il titolo ambito del campionato italiano. Arnautovic ha sottolineato che il Milan è la loro prima rivale in questa corsa per il titolo: “L’obiettivo è lo Scudetto e la prima rivale è sempre il Milan, a Milano c’è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra ma non abbiamo paura di nessuno”.