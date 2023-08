L’ex Napoli ammette: “Avrei voluto tanto esserci per lo Scudetto”, poi si sbilancia sul futuro

Un ex Napoli ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la vittoria del terzo Scudetto, usando parole d’elogio nei confronti della dirigenza azzurra.

L’ex attaccante del Napoli, Adam Ounas, attualmente in forza al Lille, ha condiviso il suo entusiasmo per il successo dello scudetto raggiunto dalla squadra azzurra e ha espresso la sua fiducia nella possibilità di un bis. In un’intervista a Gianlucadimarzio.com, Ounas ha rivelato il suo attaccamento al Napoli e le emozioni provate per la vittoria dello Scudetto.

Ounas elogia gli azzurri

Ounas ha dichiarato: “Ero sicuro che prima o poi il Napoli avrebbe vinto lo scudetto, avrei voluto essere lì quando è successo però il destino ha deciso diversamente”. L’attaccante algerino ha continuato con un apprezzamento per la squadra azzurra e ha espresso la sua convinzione che possano ottenere un secondo titolo consecutivo. Ha affermato: “Penso di sì perché hanno ancora la stessa squadra e i giocatori sono molto bravi. Ci tengo a dire che quando ero a Napoli ero molto felice, spero si ripeta quest’anno”.

Ounas ha anche rivelato di aver fatto i suoi auguri agli amici che giocano ancora nel Napoli e ha elogiato il lavoro della dirigenza nel mercato estivo: “Il club ha fatto un bel lavoro, prendendo giocatori giovani. Pochi conoscevano Kvaratskhelia, che ha poi vinto il premio di miglior giocatore della Serie A. Questo dimostra che a Napoli c’è tanto talento e sono contento per loro. Kim? Mancherà però hanno una difesa forte, con giocatori che hanno militato in grandi squadre. Penso che se la caveranno anche senza il coreano.”

Ounas ha rivelato un piccolo rimpianto nel non essere stato parte della squadra che ha vinto lo scudetto, ma ha condiviso la sua convinzione che avrebbe potuto farsi valere se gli fosse stata data l’opportunità. Tuttavia, ora è felice nella sua attuale squadra: “Sono convinto che mi sarei ritagliato il mio spazio, però io ho provato e non ci sono riuscito. A Napoli sono cambiati molti allenatori, però io ho sempre dato tutto. Adesso a Lille sono felice”.