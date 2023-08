Il problema oggi non è solo Gabri Veiga

Quali grane sono state risolte in questa sessione?

Sarebbe sbagliatissimo cambiare completamente visione oggi.

La trattativa dell’estate è saltata, più che soffermarsi sulle modalità e sulla lunghezza, manovra più intelligente sarebbe quella di analizzare la strategia globale a sette giorni esatti dalla chiusura del mercato.

Torniamo alla domanda di partenza: “Quali grane sono state risolte ad oggi?”.

Osimhen? Non ha ancora firmato il rinnovo. Sembra vicino, vicinissimo. Ma le parole del nigeriano dopo la gara col Frosinone hanno destato qualche perplessità.

Lozano? Si sta provando a cederlo ovunque ma senza riuscirci. Zavorra salariale, praticamente fuori rosa e senza un sostituto.

Alternative a Lobotka e Di Lorenzo? Due giocatori FONDAMENTALI ad oggi non hanno alternative concrete. Ostigard in mediana è stato un segnale provocatorio di Garcia.

Zielinski? Dentro, fuori, poi dentro, poi fuori, poi di nuovo dentro. In balìa della sua volontà, senza potere di scelta.

Difensore centrale? Natan non era la prima scelta, ci si è tuffati su un profilo interessante assumendosi molti rischi.

Elmas? Offerte rifiutate dalla Germania. Risultato? Non vuole rinnovare.

Demme? Giocatore ai margini del progetto da mesi, a 7 giorni ancora in divenire il suo futuro.

Cosa hanno in comune queste problematiche? Nessuna di esse si è palesata improvvisamente, tutte prevedibili e gestibili con mesi di anticipo.

Poche ore per ribaltare tutto

Eppure, nonostante questo, a 7 giorni tutte indefinite, proprio nell’anno in cui, da Campioni d’Italia, ci si aspettava più tranquillità e continuità di programmazione.

Invece sono andati via allenatore, direttore sportivo e preparatore atletico, scusate se è poco.

Ad Aurelio De Laurentiis, ora, la possibilità di giocarsi la bacchetta magica e sorprendere tutti in poche ore, come è abituato solo lui, bravo come pochi ad utilizzarla.