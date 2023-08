Gabri Veiga, l’agente annuncia: perché è saltata la trattativa con il Napoli!

La telenovela circa il futuro di Gabri Veiga non sembra essere finita. Difatti l’agente del giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul futuro del giocatore.

Nella mattina è rimbalzata la notizia dell’imminente approdo in Arabia Saudita di Gabri Veiga. Difatti il talentuoso centrocampista spagnolo sembrava ormai prossimo al trasferimento al Napoli, ma la trattativa negli ultimi giorni si è sensibilmente bloccata.

L’agente del giocatore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in cui ha annunciato i motivi per cui Veiga non si trasferirà al Napoli.

L’agente di Veiga svela i motivi del mancato trasferimento al Napoli

Nella giornata odierna la notizia di calciomercato più chiacchierata è la scelta di Gabri Veiga di trasferirsi a soli 21 anni in Arabia Saudita. L’agente del giocatore ha concesso alcune dichiarazioni a El Partidazo de Cope, dove ha svelato i motivi del mancato passaggio al Napoli.

Di seguito le dichiarazioni dell’agente di Veiga Pini Zahavi.

AFFARE COL NAPOLI SALTATO – “Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di Gabri Veiga” SUL TRASFERIMENTO ALL’AL-AHLI – “‘L’accordo non è ancora chiuso. Continuiamo a parlare”.

Dunque Zahavi ha affermato come il Napoli abbia voluto ritrattare le condizioni dell’accordo con il Celta Vigo. Difatti Aurelio De Laurentiis non avrebbe voluto sborsare i 40 milioni della clausola rescissoria per Gabri Veiga imposta dal club spagnolo, facendo saltare definitivamente l’affare.