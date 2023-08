Possono andare via dal Napoli per trovare continuità: la situazione

Ultimo tornata di calciomercato estivo, manca davvero poco alla chiusura ed il Napoli ha ancora tanto lavoro da svolgere

Non è ancora finita l’estate di calciomercato degli azzurri ma, anzi, restano gli ultimi giorni in cui bisogna agire da protagonisti. Un immobilismo iniziale, preoccupante per i tifosi, si è via via trasformato in una serie di trattative che potrebbero essere chiuse in breve tempo. Tante sono le trattative sul piatto di Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso che, senza sosta, lavorano per far sì che la squadra resti vincente come durante la scorsa stagione.

Il grande colpo del mercato del Napoli dovrebbe essere innanzitutto quella del rinnovo di Victor Osimhen, troppo importante mantenere un giocatore come lui. Le parti sono a lavoro, la situazione è difficile, ma si va verso la fumata bianca dove il nigeriano sarà il giocatore più pagato del campionato.

Situazione ancora stazionaria invece per il mercato in entrata, Gabri Veiga è ancora in attesa che si sblocchi l’affare. La positività intorno all’accordo resta ma si punta a concludere nelle prossime ore piuttosto che arrivare a fine mercato con un tira e molla. Il Celta ha bisogno di liquidità e i partenopei hanno bisogno di un centrocampista come lo spagnolo. I tifosi sperano in un’accordo che può arrivare già domani.

Situazione mercato in uscita

Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, in uscita ci sono altre trattative da sistemare. Tra le file dei possibili partenti c’è Gianluca Gaetano. Il Napoli crede molto nel suo centrocampista che, con gli azzurri, ha svolto tutta la trafila a partire dalle giovanili. Il giocatore italiano vorrebbe avere più spazio e spera di trovare una sistemazione entro la fine del mercato. Il suo addio potrebbe dipendere da Gabri Veiga. In caso di arrivo dello spagnolo, Gaetano potrebbe lasciare il Napoli.

Sul giovane c’è in forte pressing il Frosinone che insieme all’Empoli vorrebbe acquistarlo in prestito secco per una stagione. Stessa situazione anche per Alessandro Zanoli. Il laterale ha espressamente chiesto alla dirigenza la possibilità di poter giocare di più e mettere esperienza e minutaggio nelle gambe. Gli azzurri vorrebbero mantenerlo come vice Di Lorenzo ma il giovane difensore non è dello stesso avviso.

Zanoli preferirebbe partire, magari anche giocando per una squadra meno attrezzata del Napoli, per trovare continuità. Sul terzino c’è l’interessamento dello Sporting Lisbona che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Di 7/8 milioni l’offerta dei portoghesi, no secco per del Napoli che, in caso di cessione, preferirebbe farlo partire soltanto in prestito secco.