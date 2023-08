Orsolini non sarà l’erede di Lozano: ha un altro accordo

Rottura totale tra Lozano e la proprietà azzurra. Il calciatore non vuole rinnovare con il Napoli che adesso cerca di venderlo sul mercato

La telenovela Lozano sembra non essere ancora arrivata all’atto finale. Il messicano, quasi certo della titolarità a Frosinone, sarebbe poi stato estromesso in quanto avrebbe ufficialmente chiesto la cessione. Il Napoli spera di monetizzare almeno una piccola somma con una sua vendita, in modo da recuperare dal grosso investimento fatto nel 2019.

Il messicano è stato pagato circa 40 milioni di euro quando fu presto dal PSV Eindhoven. Un rendimento molto spesso altalenante, il chucky non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi, differentemente da quanto invece hanno fatto altri suoi compagni di squadra.

Chi per sostituire il messicano?

Intanto la lista per il post Lozano continua ad infoltirsi. Aurelio De Laurentiis e dirigenza da stasera però dovranno depennare il nome di Riccardo Orsolini. L’attaccante italiano, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha un accordo con il Bologna per il rinnovo del contratto.

L’esterno azzurro, uomo chiave della squadra di Thiago Motta prolungherà fino al 2027 e per i tifosi rossoblu sarà una grande notizia. Cercato anche dal Napoli, Orsolini è da poco rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per gran parte del ritiro estivo. Il suo acciacco aveva fatto frenare i contatti di mercato, ragion per cui gli azzurri sono andati su altri profili. In pole adesso c’è Jesper Lindstrom, esterno danese del Francoforte che piace tantissimo a Rudi Garcia.