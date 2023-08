De Laurentiis scende in campo per Veiga: svelato il problema

La trattativa prosegue ad oltranza, tutti al lavoro per sbloccare l’affare: ora anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis

La trattativa più estenuante di questa estate di calciomercato è senza dubbio quella del Napoli per Gabri Veiga, il talento classe 2002 in forza al Celta Vigo. Pochi giorni fa si parlava di affare in dirittura di arrivo, con le parti che erano arrivate ad un accordo definitivo. Poi, nelle ultime ore, la frenata. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni però si tratta solo di alcuni ostacoli contrattuali facilmente risolvibili. Tuttavia, entrambi i club hanno fretta di risolvere al più presto la delicata situazione per poi concentrarsi su altre operazioni di mercato. Dunque, le parti sono incessantemente al lavoro.

La mossa di De Laurentiis per chiudere Gabri Veiga

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nella nottata di ieri il presidente De Laurentiis ha trattato continuamente con l’entourage del calciatore, i suoi avvocati e il manager Pino Zahavi.

Durante la lunga trattativa, durata fino a notte inoltrata, si è provato a superare gli ostacoli contrattuali. Il quotidiano parla di possibile chiusura con il club galiziano sulla base di circa 35 milioni di euro più una percentuale del 5% sulla futura rivendita.

I problemi sono emersi invece sulle commissioni di Zahavi ed i diritti d’immagine, sui quali c’è ancora bisogno di limare qualcosa. Si attendono sviluppi della trattativa nelle prossime ore, intanto si tratta ad oltranza.