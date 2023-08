Non solo Koopmeiners, il Napoli sogna il doppio colpo dall’Atalanta

Calciomercato che si avvicina alla chiusura, ma non per il Napoli: la dirigenza prepara un possibile doppio colpo dall’Atalanta

Prosegue spedito il cammino del Napoli che, soprattutto grazie alla prima vittoria in campionato, acquisisce ancora più consapevolezza nei propri mezzi e vuole continuare a stupire tutti. Per farlo, però, ci sarà bisogno della giusta programmazione, soprattutto in chiave mercato dove, sia De Laurentiis che il ds Meluso sembrano avere le idee piuttosto chiare sia per il presente che per il futuro del club.

La società ha blindato i punti fermi della scorsa annata – eccezion fatta per Kim – e ha aggiunto a questi ultimi alcuni innesti di qualità che potranno sicuramente aumentare il livello qualitativo complessivo della rosa a disposizione di Rudi Garcia. In particolar modo, dopo gli arrivi di Natan e Cajuste, dovrebbe esserci quello di Gabri Veiga, il nome che tutti i tifosi aspettavano da tempo, un rinforzo prestigioso e che potrà garantire quante un’alternativa anche a livello tattico tra centrocampo e attacco.

Asse Napoli-Bergamo, Scalvini con Koopemeiners: colpo per il 2024

La programmazione della dirigenza partenopea, tuttavia, ha i fari puntati anche sul futuro. In tal senso, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a regalare un doppio colpo in entrata nel 2024 al tecnico francese. Entrambi i nomi in questione arrivano dall’Italia, più precisamente dall’Atalanta, e corrisponderebbero ai profili di Teun Koopmeiners e Giorgio Scalvini.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Zielinski, che ora potrebbe rinnovare il contratto, il Napoli continua a trattare l’arrivo del regista olandese che, da due anni a questa parte, ha incantato il bel paese a suon di giocate da vero numero 10. Numeri da attaccante che gli hanno permesso di entrare nelle grazie di Gasperini, e perché no, anche nei mirini dei più grandi top club europei.

Ora De Laurentiis non vuole farselo sfuggire ed è pronto ad affondare il colpo con l’Atalanta, magari imbastendo una doppia trattativa in entrata che possa prevedere l’inserimento di Scalvini. Il giovane difensore centrale molte volte è stato ad un passo dal vestire la maglia azzurra, soprattutto durante questa finestra di mercato dopo l’addio di Kim.

Gasperini però lo ha voluto con sé almeno per un altro anno, ma è consapevole che sarà molto dura, se non impossibile, trattenerlo ancora a lungo a Bergamo viste le sue enormi potenzialità. Durante l’ultima stagione ha avuto dei numeri impressionanti per un classe 2003: 34 presenze complessive, 2 gol e 2 assist messi a referto.