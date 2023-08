Frosinone-Napoli, le formazioni ufficiali: svelato il ruolo di Raspadori

Per il Napoli è tempo di tornare in campo. Gli azzurri di mister Rudi Garcia si preparano a fare il loro debutto stagionale contro il Frosinone.

Dopo i due ritiri precampionato, il Napoli di mister Rudi Garcia si prepara a fare il suo esordio in campionato sul manto erboso dello stadio Benito Stirpe. La squadra partenopea, con il tricolore sul petto, dovrà vedersela con il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Mister Rudi Garcia, alla prima presenza sulla panchina del Napoli, cercherà subito di portare a casa i tre punti per iniziare nel migliore dei modi la sua avventura in azzurro.

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Napoli

Mister Rudi Garcia schiererà i suoi con un 4-3-3. A difesa dei pali ci sarà Meret, mentre a comporre la difesa a quattro saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. La novità dell’undici titolare di Garcia si chiama Cajuste, che agirà nel ruolo di mezzala. Il centrocampista svedese, alla sua prima gara in azzurro, sarà affiancato da Lobotka e Zielinski. In attacco pochi dubbi, ci sarà il tridente formato da Politano, Osimhen e Raspadori. Solo panchina per il nuovo acquisto Natan.

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso.

A disposizione: Cerofolini, Palmisani, Macej, Pahic, Szyminski, Haoudi, Brescianini, Barrenechea, Garritano, Bidaoui, Kvernadze, Canotto, Borrelli. Allenatore: Di Francesco.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Raspadori.

A disposizione: Gollini, Contini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Elmas, Russo, Zedadka, Lozano, Simeone, Zerbin. Allenatore: Rudi Garcia.