Napoli, Anguissa: “Affascinato dal calcio italiano, sono in un grande club”

Frank Anguissa ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a GQ Italia.

Il calcio italiano ha sempre affascinato i giocatori provenienti da tutto il mondo. Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, ha condiviso la sua esperienza personale e le sue impressioni sul calcio italiano in un’intervista esclusiva con GQ Italia.

Anguissa e l’impatto sul calcio italiano

“Quando arrivi in una squadra di questo livello, quando incontri dei compagni eccezionali e un grande allenatore, tutto diventa più facile,” afferma Anguissa. Sin dai primi giorni a Napoli, il centrocampista ha riconosciuto l’importanza della coesione di squadra e dell’impegno individuale per il successo collettivo. Questa filosofia, che pone l’accento sia sull’attacco che sulla difesa, è una caratteristica distintiva del calcio italiano che Anguissa ha abbracciato fin dall’inizio.

Anguissa prosegue descrivendo le diverse sfumature del calcio in vari paesi europei, sottolineando come il calcio italiano si distingua per la sua mentalità tattica. “Il calcio italiano è unico, è totalmente diverso rispetto a quello di altri Paesi,” spiega. In contrasto con il gioco più fisico della Francia, la velocità e la tecnica della Spagna, e l’intensità delle corse in campo aperto in Inghilterra, il calcio italiano si basa sull’intelligenza tattica e sull’attenzione ai dettagli. Anguissa afferma di giocare “con la testa” e ha trovato a Napoli l’ambiente ideale per esprimere appieno questo stile di gioco.

Un aspetto cruciale che emerge dall’intervista è l’approccio dell’allenatore Rudi Garcia nei confronti dei suoi giocatori. Anguissa parla con ammirazione di Garcia, sottolineando la sua capacità di comprendere le esigenze individuali dei giocatori e di creare un legame empatico. “Garcia? Sa stare vicino ai suoi giocatori: capisce come sono fatti, quello di cui hanno bisogno. Crede in loro, li comprende e sa farsi amare,” dice Anguissa, rivelando un aspetto umano e empatico che va oltre la semplice tattica.

L’intervista di Frank Anguissa a GQ Italia getta luce su come il calcio italiano venga vissuto e interpretato da un giocatore internazionale. La sua prospettiva unica rivela l’importanza dell’unità di squadra, della cultura tattica e dell’empatia all’interno del mondo calcistico italiano. Anguissa ha abbracciato con entusiasmo questo ambiente, dimostrando come il calcio possa essere un linguaggio universale capace di unire giocatori da diverse culture in una sola squadra coesa.