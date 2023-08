Il Celta Vigo spiazza il Napoli su Gabri Veiga: la decisione

Il Napoli sta portando avanti la trattativa per Gabri Veiga con il Celta Vigo: la notizia dell’ultima ora, però, spiazza gli azzurri.

Il talento spagnolo è la prima scelta del club partenopeo che sta cercando un nuovo jolly di centrocampo per costruire la rosa del presente e del futuro. Dopo una lunga trattativa, durate settimane, nelle ultime ore pare sempre più vicina la chiusura dell’affare che porterebbe il classe 2002 all’ombra del Vesuvio.

Il Celta Vigo ha convocato Gabri Veiga

Secondo quanto riferito in mattinata da Fabrizio Romano, l’accordo tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga è ormai raggiunto e lo stesso è stato fatto tra il club partenopeo e il calciatore spagnolo.

Ma non c’è ancora la data delle visite mediche e intanto Rafa Benitez ha spaventato il Napoli. Domani il Celta Vigo scenderà in campo alle 17 contro la Real Sociedad e tra i convocati figura anche il nome di Veiga.

Agustín Marchesín, Iván Villar, Manu Sánchez, Óscar Mingueza, Unai Núñez, Joseph Aidoo, Carl Starfelt, Franco Cervi, Kevin Vázquez, Renato Tapia, Carlos Dotor, Fran Beltrán, Luca de la Torre, Jonathan Bamba, Gabri Veiga, Williot Swedberg, Strand Larsen, Iago Aspas, Coke Carrillo, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo y Miguel Rodríguez.

Nonostante la convocazione, però, l’accordo tra Napoli e Celta Vigo non sembra in discussione e l’affare potrebbe essere reso ufficiale nei primi giorni della prossima settimana. Il Napoli pagherà 30 milioni più 6 di bonus per il talento spagnolo.