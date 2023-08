Frosinone – Napoli, i convocati di Garcia: out Kvara, c’è un’assenza “di mercato”

Il Napoli torna in campo da Campione d’Italia in carica e lo fa a Frosinone, per la prima partita di Serie A 2023-24: ecco i convocati.

Gli azzurri sono chiamati ad un nuovo campionato da testa di serie e questa volta partono anche con i favori del pronostico, proprio per quanto accaduto nella passata stagione, al netto di qualche cambio pesante.

Frosinone – Napoli: i convocati di Rudi Garcia

Rudi Garcia è pronto al suo esordio ufficiale sulla panchina del Napoli. Il tecnico francese vuole provare a tenere altissima l’asticella per ripetere l’ottima stagione giocata dagli azzurri l’anno scorso. La prima gara, contro il Frosinone, non è fortunatissima per Khvicha Kvaratskhelia, che si è fermato per un affaticamento muscolare.

La lista dei convocati per Frosinone – Napoli:

Contini

Gollini

Meret

Di Lorenzo

Juan Jesus

Mario Rui

Natan

Olivera

Ostigard

Rrahmani

Zanoli

Anguissa

Cajuste

Elmas

Lobotka

Russo

Zielinski

Lozano

Osimhen

Politano

Raspadori

Simeone.

Assente anche Diego Demme dai convocati per Frosinone: per il centrocampista tedesco ci sono sirene di mercato che lo attirano di nuovo in Germania per firmare con l’Hertha Berlino.