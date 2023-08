Zielinski-Napoli, rinnovo molto vicino: le ultime

Ormai è chiaro che Piotr Zielinski voglia rimanere a Napoli pur accentando uno stipendio inferiore a quello attuale

Sembrava tutto fatto tra il centrocampista del Napoli e l’Al Ahli, l’accordo era in cassaforte sia con il club che con il giocatore. A Zielinski era stato proposto un contratto da tre stagione con uno stipendio da 15 milioni netti all’anno per un totale di 45 milioni. Il polacco era praticamente con le valige in mano ma qualcosa non ha funzionato. Il giocatore ha fatto un dietrofront all’ultimo ed è tornato sui suoi passi, decidendo di voler restare a Napoli.

Alla soglia dei trent’anni, l’entourage del trequartista azzurro lo aveva spinto ad accettare l’Arabia Saudita come prossima destinazione, l’ingaggio faraonico faceva gola a tutto lo staff di Zielisnki. Evidentemente, non convinto sin dall’inizio, il polacco sente di poter dare ancora tanto al grande calcio europeo e la scelta di rimanere a Napoli, squadre che lo ha reso campione d’Italia, ha preso il sopravvento.

Cosa manca per il rinnovo di contratto

Scelta di cuore, quella di Zielinski, che sarà molto apprezzata dai suoi tifosi. Anche il polacco è uno dei beniamini della squadra ed il suo rapporto con la città è sempre stato meraviglioso. Adesso occorre alla dirigenza di puntare sul rinnovo di contratto. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Il nuovo accordo con il Napoli vedrà uno stipendio a cifre più modeste rispetto a quello attuale.

Zielinski guadagna circa 4,8 milioni all’anno, Aurelio De Laurentiis potrebbe provare ad accontentarlo con uno stipendio vicino ai 3 milioni stagionali. Il polacco rinnoverà fino al 2027 e diventerà praticamente una bandiera della squadra che potrà ancora vivere a pieno giocando con lo scudetto cucito sul petto. Il sogno del centrocampista è quello di raggiungere le 400 presenze in maglia azzurra (per ora sono 329, ndr) e mettere nel mirino il record di una leggenda come Marek Hamsik che di presenze ne ha 520.