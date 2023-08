Natan in conferenza: “Sono aggressivo e mi ispiro a Thiago Silva”, poi il siparietto in italiano

Dopo una lunga ricerca dopo la cessione di Kim, il Napoli ha trovato in Natan Souza il sostituto ideale; la presentazione in conferenza.

Il difensore brasiliano è arrivato in azzurro solo poche settimane fa e già si sta ambientando al meglio per tentare di prendere il posto del difensore sudcoreano e sostituirlo al meglio, andando anche contro i pronostici di alcuni tifosi che hanno ancora qualche riserva sul suo conto.

Natan è arrivato al Napoli per 10 milioni di euro e la sua avventura e oggi si presenta alla stampa e ai tifosi del Napoli per la prima volta al Konami Training Center di Castel Volturno.

Prima di iniziare vorrei dirvi che non parlo ancora bene, ma proverò a parlare con voi in italiano. So che il numero 3 è appartenuto a Kim che è stato un grande difensore ma io lo utilizzavo anche da giovane e mi piace molto come numero. Sono un difensore aggressivo, bravo negli anticipi. I miei punti di forza sono anche la velocità, le coperture, la tecnica

Giocatori a cui mi ispiro? Stavo lavorando molto in Brasile per farmi chiamare da squadre come il Napoli. Per la velocità e la grinta, direi Thiago Silva.