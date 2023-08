Napoli, un club di Serie A su Gaetano: di chi si tratta

Continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Gianluca Gaetano in casa Napoli.

Il giovane centrocampista partenopeo Gianluca Gaetano è attualmente al centro dell’attenzione, con voci che circolano riguardo ad una sua possibile cessione in prestito. Gaetano, desideroso di ottenere più minutaggio in campo, sta cercando opportunità che gli permettano di disputare una stagione da protagonista nel campionato di Serie A.

Un nuovo club di Serie A sulle tracce di Gaetano

La sua situazione al Napoli sembra incerta, con la prospettiva di una concorrenza intensa nel reparto di centrocampo sotto la guida di Rudi Garcia. Inoltre, Gaetano sta ancora recuperando dalla frattura al quinto metatarso del piede sinistro, il che potrebbe complicare il suo inserimento regolare nella formazione titolare.

Per affrontare questa sfida, l’agente di Gaetano, Mario Giuffredi, ha avviato discussioni con il club azzurro per esplorare le opzioni disponibili. Si è chiarito che Gaetano è determinato a cercare spazio in una squadra dove possa contribuire in modo significativo e continuo. Si è anche appreso che, se Gaetano non dovesse figurare tra i primi sei centrocampisti nella gerarchia, sarebbe favorevole a cercare alternative altrove.

Tra le possibili destinazioni di prestito, l’Empoli sembra emergere come una soluzione promettente. Il club toscano potrebbe offrire a Gaetano l’opportunità di giocare con regolarità, facilitando così il suo sviluppo professionale. Inoltre, si è accennato al Frosinone come un’altra opzione da prendere in considerazione.

Resta da vedere come si evolverà questa situazione e quale sarà la decisione finale del Napoli riguardo al futuro di Gianluca Gaetano. Nel frattempo, il giovane centrocampista rimane deciso nel suo intento di cercare opportunità che gli consentano di mostrare il suo talento in una squadra di massima serie.