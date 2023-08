Accordo FIGC-Spalletti senza clausola: cosa succede con il Napoli?

La scelta della Federazione è stata presa, Luciano Spalletti dovrà essere il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana

Da Coverciano fanno sapere di essere pronti ad entrare in causa con Aurelio De Laurentiis ed il Napoli. La FIGC ha scelto di voler il tecnico di Certaldo come prossimo allenatore della Nazionale e allora, visto lo sfogo di Aurelio De Laurentiis, quasi sicuramente si andrà per vie legali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in giornata potrebbe esserci il primo incontro tra Gravina e Spalletti. il presidente della Federazione sarà a Firenze e nei pressi capoluogo toscano per fare il punto con l’ex Napoli.

Per quanto riguarda la clausola da pagare ai partenopei, in Federazione sono sicuri che il ruolo che svolgeranno gli avvocati sarà fondamentale. Il prezzo per liberare Luciano ammonta a circa 2,6 milioni di euro in quanto, dai 3 milioni che erano la cifra iniziale, si decresce di 250 mila euro ogni mese.

Il contratto di Spalletti da CT

Sempre secondo il quotidiano sportivo, l’allenatore toscano firmerà un contratto di un anno con l’opzione per altri due. Guadagnerà 2 milioni di euro che diventeranno 2,5 alla firma del secondo anno. L’obiettivo della FIGC è conquistare la qualificazione a Euro 2024 della prossima estate e difendere il titolo da campioni europei conquistato con Mancini nel 2021. La meta seguente sarà quella di riportare l’Italia a giocare un Mondiale dopo aver tragicamente saltato le ultime due edizioni in Russia e Qatar. La competizione che si terrà tra Canada, Messico e Stati Uniti nel 2026 sarà il grande scopo di Spalletti. Il tecnico toscano avrà l’arduo compito di portare gli azzurri nella massima manifestazione per Nazionali e da lì giocarsela con le altre potenze mondiali.

Tornando alla querelle creatasi tra Spalletti ed ADL, la Federazione cercherà di andare fino alla fine per mettere sotto contratto l’ex Napoli. Da Coverciano sono sicuri di essere al riparo da sciagure legali con ADL in quanto si punterà alla natura privatistica dell’accordo essendo ora Spalletti non più un tesserato del Napoli e sulla “non concorrenza della Nazionale” con altri club di Serie A.