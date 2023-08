Lo ha fatto per il Napoli, il gesto scatena gli applausi dei tifosi

In un calcio con sempre meno riconoscenza, il gesto del calciatore del Napoli è un’eccezione: ha meritato gli applausi dei tifosi

C’è stato un momento, soprattutto nel calcio italiano, in cui si riusciva a creare tra un calciatore ed il suo club di appartenenza un legame simbiotico. Si parlava di bandiere, ai tempi. E di casi ce ne sono molti: Zanetti all’Inter, Del Piero alla Juve, Totti alla Roma. Di bandiere ne ha avute anche il Napoli, nel suo nuovo corso: Paolo Cannavaro, Marek Hamsik, Lorenzo Insigne per citarne tre. Negli ultimi anni però tra calciatori e club si è creato un netto distacco, figlio di un calcio sempre più azienda e sempre più influenzato da soldi e denaro.

Questo spiega anche la difficoltà in molti rinnovi di contratto e l’aumento esponenziale delle cessioni a parametro zero, una rarità fino a non molto tempo fa. Per questo un gesto di gratitudine e di riconoscenza di un calciatore professionista verso il club in cui si è consacrato fa sempre notizia. Ed è capitato proprio con un azzurro: la sua decisione è da applausi.

Un gesto per il Napoli: arrivano gli applausi dei tifosi

Agli azzurri sopracitati nel tempo se ne aggiungeranno altri. Giovanni Di Lorenzo, per esempio. O Piotr Zielinski. Uomini e professionisti che in azzurro hanno scritto la storia. E in questa particolarissima nicchia finirà giocoforza anche Mario Rui. Il Maestro, come è stato ribattezzato da tifosi e compagni, a Napoli ha trovato la sua dimensione. Un titolarissimo, indiscusso protagonista della cavalcata scudetto dello scorso anno e da oggi ancor più idolo dei tifosi.

Uno degli idoli della tifoseria azzurra che ha rischiato di salutare non meno di poche settimane fa. Il portoghese ed il Napoli avevano la base di un accordo per il rinnovo, che non si era ancora concretizzato. Ciò aveva portato alla rottura con l’agente e all’idea di cessione.

Per fortuna solo una lontana ipotesi perché, pochi giorni dopo, le parti si sono riviste, parlate e la querelle è stata risolta. Mario Rui ha anche firmato il rinnovo, è noto, fino al 2026. Altre tre stagioni in azzurro, colore di fine carriera a questo punto.

La notizia, però, è un’altra e la riporta La Gazzetta dello Sport. Ed ha scatenato i giusti applausi dei tifosi. Pur di rinnovare col Napoli Mario Rui ha scelto di firmare a ribasso. E di passare dai 2,5 milioni ai 2, comprensivi di bonus, del nuovo accordo triennale. Lo ha fatto per amore di Napoli e del Napoli. Dulcis in fundo, nessuna commissione per l’agente Mario Giuffredi, regista dell’operazione.