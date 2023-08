Offerta shock del Napoli per convincere Osimhen a rinnovare: i dettagli

Potrebbe essere il giocatore più pagato per la Serie A, il Napoli è pronto a fare follie per il nigeriano

La storia d’amore tra Victor Osimhen e gli azzurri potrebbe continuare. Il nigeriano non ha mai espresso la volontà di lasciare la squadra ed è sempre stato felice e voglioso di vincere altri trofei. La conquista dello scudetto e l’essere divinizzato come eroe della città, per l’attaccante, è stata una sensazione troppo bella e la sua volontà è quella di aiutare il club a bissare il successo dell’anno scorso. L’unico tentennamento da parte del bomber è arrivato con un’offerta monstre dall‘Arabia Saudita che gli aveva promesso un ingaggio di 35 milioni a stagione.

Il calciatore si è confrontato con il suo entourage per capire come procedere ma è perfettamente consapevole che, se accettasse di giocare in Arabia, rinuncerebbe a sogni come vincere la Champions League o il pallone d’oro. Data la situazione allora Osimhen è pronto a restare almeno un’altra stagione al Napoli per poi legarsi ad un altro club durante la prossima estate.

Il rinnovo è fondamentale

Il contratto del nigeriano scade nel 2025. Restasse a Napoli per un’altra stagione, durante la prossima estate di calciomercato, con un solo anno di contratto, il suo valore scenderebbe vertiginosamente. Quello che occorre ad Aurelio De Laurentiis e alla dirigenza è sicuramente rinnovargli il contratto.

Per poterlo convincere il Napoli è pronto a far diventare il suo bomber il giocatore più pagato del campionato. L’edizione odierna del il Mattino spiega che Osimhen potrebbe guadagnare una cifra vicina ai 12 milioni raggiungibili tra parte fissa e bonus. Per convincerlo a restare il presidente ha dovuto accettare tutte le richieste pervenute dal suo entourage e così, a queste cifre, il miglior centravanti della passata stagione potrebbe legarsi al Napoli fino al 2026.