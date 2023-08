Napoli, in arrivo il grande colpo: mancano gli ultimi dettagli

Una trattativa che a breve potrebbe portare il giocatore ad indossare la maglia azzurra ed essere a disposizione di Garcia

Ormai vede solo l’azzurro nel suo futuro, ma non perché questi colori li indossa già nel suo club attuale, ma perché la voglia di giocare con i campioni d’Italia è tanta. Quella tra Gabri Veiga ed il Napoli è una storia d’amore pronta a decollare. I partenopei sono interessati al giovane gioiellino del Celta Vigo da tempo. Negli ultimi giorni, Aurelio De Laurentiis & Co, hanno iniziato ad incalzare con le trattative per portare il talento spagnolo a Castel Volturno e regalarlo a Garcia per la prima giornata di campionato, dove gli azzurri esordiranno al Benito Stirpe di Frosinone.

A confermare le voci sul giocatore è il suo stesso allenatore, Rafa Benitez, che con Napoli ha sempre avuto un rapporto speciale. Il tecnico iberico in conferenza stampa ha spiegato che è impossibile negare l’interesse per un giocatore come Veiga. L’U21 spagnolo potrebbe unirsi agli azzurri molto presto, tutto dipende dall’offerta che i partenopei dovranno migliorare per poterlo strappare al Celta Vigo.

Zielinski o no, Veiga arriva lo stesso

A lanciare l’aggiornamento di mercato è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che conferma come ormai la trattativa sia praticamente ai dettagli. La dirigenza del Napoli e i galiziani hanno concordato di non basare l’accordo sulla clausola (40 milioni, ndr) ma di chiudere per una cifra vicina ai 30/32 milioni di parte fissa con l’aggiunta di alcuni b0nus. Oggi potrebbe esserci l’ultimo saluto di Gabri Veiga ai tifosi del Celta Vigo. Lo spagnolo sarà regolarmente impiegato da Benitez per l’esordio in Liga contro l’Osasuna.

Il giovane talento spagnolo arriverà a prescindere dalle trattative per Zielinski che ha ancora sul piatto l’offerta dell’Al Ahli di 36 milioni di euro per tre stagioni. Qualora il polacco decidesse di non partire, Veiga sarà il vice Zielnski e i due si alterneranno viste le tante partite che dovrà giocare il Napoli durante la stagione. Manca davvero lo sprint finale, ADL è convinto di portare il giovane iberico a Napoli, c’è ottimismo e l’asse Vigo-Napoli è caldissimo.