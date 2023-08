L’addio di Mancini alla Nazionale cambia tutto: destinazione a sorpresa per Spalletti

Dopo le inaspettate dimissioni di Roberto Mancini, la Nazionale italiana si è messa subito alla ricerca di un degno sostituto a cui affidare le sorti della selezione azzurra.

Roberto Mancini si è dimesso ufficialmente dalla carica di commissario tecnico della Nazionale italiana. Questo annuncio giunge inaspettatamente, a soli pochi mesi dal proseguo delle qualificazioni per Euro 2024, un evento cruciale per la squadra nazionale. Un fulmine a ciel sereno per la selezione azzurra.

Il misterioso atto di rinuncia arriva in seguito alla nomina di Mancini come coordinatore delle rappresentative giovanili, un ruolo che sembrava rappresentare un’ulteriore sfida stimolante nella sua carriera. La notizia ha scosso il mondo del calcio, gettando luce sul futuro incerto della Nazionale azzurra in un momento cruciale. Le ragioni dietro questa decisione drammatica non sono ancora chiare, lasciando i fan del calcio e gli esperti con speculazioni e domande in attesa di conferme ufficiali dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e dallo stesso Mancini. Sia la FIGC che l’ex commissario tecnico dovrebbero rilasciare dichiarazioni nelle prossime settimane per gettare luce sulla situazione.

FIGC a caccia del nuovo commissario tecnico, spunta un ex Napoli

Nel frattempo, la FIGC è ora chiamata a scegliere un nuovo commissario tecnico che guidi la Nazionale azzurra per le prossime sfide delle qualificazioni a Euro 2024 e non solo. Tra i papabili per questa prestigiosa posizione, emergono diversi nomi. In pole position ci sarebbero due profili ben noti al calcio italiano, uno è un ex allenatore del Napoli.

Infatti, oltre al nome di Antonio Conte, la Federazione Italiana Giuoco Calcio starebbe valutando attentamente anche quello di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è ormai da tempo una figura di spicco del calcio italiano, la consacrazione è arrivata dopo la storica conquista dello Scudetto sulla panchina del Napoli. L’allenatore di Certaldo, bramoso di tornare su una panchina, accetterebbe di buon grado le avance della Nazionale Italiana. Per Luciano Spalletti, il ruolo di commissario tecnico degli azzurri sarebbe un’altra allettante sfida dopo quella vinta all’ombra del Vesuvio.

Tuttavia, non è da escludere una possibile promozione di Alberigo Evani, che potrebbe portare la sua esperienza e determinazione al timone della squadra nazionale fino al 2024. Tra i candidati ci sarebbero anche Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri. La Nazionale italiana si prepara a intraprendere una nuova fase con un nuovo leader alla guida, gli appassionati rimangono in attesa delle prossime mosse della FIGC e di ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato Roberto Mancini a compiere questa sorprendente svolta nella sua carriera. Nel frattempo, la FIGC valuta in modo i possibili profili che possono fare al caso della selezione azzurra. Tra i primi nomi in cima alla lista c’è anche quello dell’ex Napoli Luciano Spalletti, pronto a tornare in sella dopo la storica cavalcata alla guida dei partenopei.