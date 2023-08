“Allegri in Nazionale e Spalletti alla Juve”: il post del giornalista fa tremare i tifosi

Fanno discutere le dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale.

Nelle ultime ore, il mondo del calcio italiano è stato scosso dalle sorprendenti dimissioni del CT della Nazionale, Roberto Mancini. Tuttavia, non sono solo le dimissioni in sé a destare l’attenzione, ma anche le recenti discussioni emerse sui social media.

Il tweet criptico di Umberto Chiariello

Ad attirare l’attenzione è stato in modo particolare il tweet da parte del giornalista Umberto Chiariello. Il giornalista ha sollevato un’ipotesi interessante riguardo alle dimissioni di Mancini, collegandole all’arrivo di Gianluigi Buffon e accennando a possibili scenari che richiamano alla memoria l’operazione Sacchi, avvenuta in passato.



In un tweet enigmatico, Chiariello ha scritto: “L’arrivo di Buffon al posto di Vialli non c’entra niente con le dimissioni di Mancini? O sono sirene arabe? E se stessero preparando il bis dell’operazione Sacchi imbastita dal Berlusca? Allegri in nazionale per liberare la panchina al compare di Giuntoli, LucianOne Spalletti?”. Queste parole hanno immediatamente scatenato un vivace dibattito tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

L’ipotesi principale suggerita da Chiariello è che l’arrivo di Buffon potrebbe essere correlato alle dimissioni di Mancini in modi che al momento sfuggono all’occhio pubblico. L’idea che Massimiliano Allegri possa essere coinvolto in un modo o nell’altro è un ulteriore elemento che ha catturato l’attenzione degli appassionati. L’ipotesi avanzata da Chiariello sembra indicare che Allegri possa assumere il ruolo di CT della Nazionale, liberando così la panchina della Juventus per Luciano Spalletti, un nome che è stato legato al direttore sportivo della squadra, Cristiano Giuntoli.

Al momento, queste sono solamente ipotesi, senza alcuna conferma ufficiale. L’ipotesi sollevata da Chiariello non fa che aggiungere ulteriore interesse a una situazione già di per sé intrigante. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e se le dimissioni di Mancini e l’arrivo di Buffon saranno realmente collegati in qualche modo.