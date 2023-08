Lozano via dal Napoli? Interesse a sorpresa di un club spagnolo

Il futuro al Napoli di Hirving Lozano continua ad essere in bilico, per il messicano potrebbe esserci una destinazione a sorpresa.

Terminato il ritiro a Castel di Sangro, per il Napoli di Rudi Garcia è tempo di dedicarsi all’inizio del campionato contro il Frosinone. E mentre la squadra si gode due giorno di meritato riposo, con gli allenamenti che riprenderanno lunedì a Castel Volturno, la società resta concentrata e vigile sul calciomercato.

Non è un mistero che tra i calciatori in bilico ci siano coloro che hanno il contratto in scadenza tra un anno. Tra questi c’è anche il messicano Hirving Lozano, che vedrà terminare l’attuale accordo con il Napoli il 30 giugno 2024. L’attaccante messicano sembra essere ancora nella lista di sbarco della società azzurra. Dopo una stagione da protagonista con la maglia dei partenopei, il futuro del calciatore ex PSV all’ombra del Vesuvio continua ad essere incerto.

Nuovo club sulle tracce di Lozano

Dopo le sirene arabe e americane, sulle tracce di Hirving Lozano si sarebbe fiondato un nuovo club. Secondo quanto riportato da Canale 8, a margine del programma “Ne parliamo da Castel di Sangro”, l’attaccante messicano del Napoli sarebbe finito nel mirino del Siviglia. Il club spagnolo pare intenzionato ad intavolare una trattativa con la società di Aurelio De Laurentiis. Le intenzioni della squadra di Liga sono quelle di assicurarsi le prestazioni del calciatore azzurro, ma a condizioni vantaggiose che non comportano troppi sforzi economici.

Dunque, come detto, Hirvig Lozano, in scadenza con il Napoli nel 30 giungo del 2024, percepisce un ingaggio troppo elevato secondo i canoni del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, infatti, pare che non sia disposto a prolungare il contratto del calciatore messicano a cifre elevate. L’offerta del Napoli è quella di un rinnovo al ribasso. La distanza tra le parti è ampia, il prolungamento di contratto del messicano attualmente è una chimera. Tra l’altro, parrebbe che il calciatore non sia entrato nemmeno nelle grazie del nuovo allenatore Rudi Garcia.

L’esterno offensivo classe 1995 arrivò alle pendici del Vesuvio nel 2019, costando alla società partenopea la bellezza di 45 milioni di euro. Una somma che, secondo De Laurentiis, il messicano non avrebbe ripagato a pieno sul terreno di gioco. Non a caso, il Napoli non si farebbe problemi a cedere Hirving Lozano in questa sessione di mercato. Il Siviglia, vista la situazione di stallo, potrebbe tentare l’affondo. I partenopei decideranno solo in seguito se acquistare un nuovo esterno o andare avanti con gli attuali calciatori in rosa.