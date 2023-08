Ha deciso, vuole il Napoli: tifosi azzurri in estasi

Il calciatore ha già parlato con la sua squadra, resta da trovare un’intesa sulle cifre. Le prossime ore saranno decisive

Il mercato del Napoli è entrato, seppur con ritardo rispetto alle altre squadre, nel vivo. Dopo le prime settimane di stallo, nelle quali la dirigenza si è dovuta riorganizzare dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, gli ultimi giorni sono stati infiammati.

Diverse le situazioni che coinvolgono il Napoli e alcuni suoi calciatori. Uno su tutti Osimhen, per il quale ha speso parole rassicuranti il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha annunciato che il bomber nigeriano rimarrà a Napoli e le indiscrezioni raccontano di un rinnovo ormai in fase di definizione.

Poi ci sono i casi di Lozano e Zielinski, il cui futuro è ancora in bilico tra rinnovo e addio. Infine il caso Mario Rui. Fino a qualche giorno fa c’era un clima di tensione, con il calciatore che aveva chiesto di essere ceduto in virtù di un mancato accordo per il rinnovo. Ora le parti sembrano aver trovato un’intesa per un prolungamento fino al 2026.

Mercato, Gabri Veiga vuole il Napoli: i dettagli

Sul fronte entrate il Napoli è altrettanto attivo. Due le firme negli ultimi giorni, quella di Natan come sostituto del coreano Kim, e quella di Cajuste, centrocampista destinato ad occupare il ruolo di vice Anguissa.

Nelle ultime ore, poi, il Napoli è al lavoro su un altro nome per il centrocampo. Si tratta di Gabri Veiga, nel mirino azzurro ormai da diverse settimane, per il quale De Laurentiis sta cercando di affondare il colpo. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, sarebbe anche lo stesso Veiga a spingere per il trasferimento.

Secondo il quotidiano, il Napoli avrebbe già presentato un’offerta di circa 30 milioni di euro per portare lo spagnolo in azzurro, magari cercando di raggiungere i 40 della clausola rescissoria aggiungendo qualche bonus. Ci sarebbe già un accordo quinquennale col giocatore, ma resta da trovare un’intesa con il Celta Vigo,. Lo stesso calciatore avrebbe già parlato con il proprio club, spiegando di voler cogliere questa opportunità.

Sono ore importanti, dunque, in casa Napoli. Lo spagnolo classe 2002 ha giocato 40 partite segnando ben 11 gol e 4 assist. Un bottino di tutto rispetto che adesso aspetta solo di essere trasferito a Napoli in vista della prossima stagione. Il tutto anche senza la cessione di Zielinski, tornato improvvisamente più vicino al rinnovo.