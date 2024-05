Nuovo allenatore Napoli, novità sullo staff tecnico: lo ha deciso ADL!

Aurelio De Laurentiis sta progettando il nuovo Napoli. In vista della prossima stagione è già stata presa una decisione importante.

La stagione del Napoli non è stata semplicemente “sfortunata”, ma nel corso dei mesi si son intravisti tanti problemi legati al gruppo squadra. Il tutto è iniziato con l’avvento di Rudi Garcia sulla panchina azzurra, con il tecnico e i suoi collaboratori che sono stati sommersi di critiche dopo poche partite. L’esperienza del tecnico francese è finita nell’occhio del ciclone anche a causa della condizioni fisiche dei protagonisti. Quest’ultimi, sono apparsi spesso stanchi e spossati, motivo per il quale le prestazioni son poi state sottotono.

L’esperienza di Mazzarri ha poi portato ulteriori problemi al Napoli, motivo per il quale c’è stato un secondo esonero. La boccata d’aria è arrivata “in parte” con Francesco Calzona. Quest’ultimo, aveva l’obiettivo di risollevare una squadra in netta difficoltà, ma la missione era tutt’altro che facile. Oltre al Commissario Tecnico della Slovacchia, il patron Aurelio De Laurentiis ha puntato anche sul ritorno in azzurro di Sinatti. Bisognerà, dunque, capire se quest’ultimo farà parte del nuovo ciclo azzurro o meno.

Allenatore Napoli, al via la composizione dello staff: l’idea

Come riportato da “Il Mattino”, il presidente De Laurentiis sarebbe alle prese con la composizione dell’organigramma in vista della prossima stagione. Il presidente azzurro sa di non poter sbagliare nessuna scelta, motivo per il quale vorrebbe affidarsi ad uomini fidati. Tra questi c’è il preparatore atletico Sinatti, il quale potrebbe continuare la propria esperienza in Campania nella prossima stagione. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“De Laurentiis vuole tenersi Sinatti come preparatore, anche se l’assistente di Calzona deve prima avere l’ok sia di Spalletti che della Federcalcio. È l’unico dello staff attuale a cui De Laurentiis pensa di fare la proposta”.

L’idea di Aurelio De Laurentiis nasce dalla volontà di creare un nuovo progetto importante. Infatti, la squadra dopo l’annata deludente, dovrà quantomeno provare a regalare ai tifosi delle gioie importanti. Il patron azzurro conosce l’importanza di tale obiettivo, motivo per il quale si affiderà solo a persone fidate che in ogni modo aiuteranno gli azzurri a tornare a grandi livelli. Vedremo, dunque, se nello staff del nuovo tecnico ci sarà spazio anche Sinatti, che nel corso delle sue stagioni in azzurro ha avuto modo di guadagnarsi la stima da parte dell’ambiente.