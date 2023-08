Osimhen spiazza il Napoli: la richiesta che nessuno si aspettava

Arriva una notizia che spiazza il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis: riguarda Victor Osimhen.

La società azzurra continua a lavorare in modo costante per trovare un punto di incontro con l’agente di Victor Osimhen in merito al rinnovo dell’attaccante nigeriano.

Nonostante le avance dall’Arabia Saudita, la punta dei partenopei sembra essere convinto di rimanere all’ombra del Vesuvio. Tuttavia, le richieste del calciatore attualmente diverse da quelle che il club partenopeo propone per il prolungamento contrattuale.

Osimhen spiazza il Napoli

Victor Osimhen avrebbe spiazzato il Napoli in merito al rinnovo. L’attaccante nigeriano, dopo i fitti colloqui tra la società e l’agente Calenda, avrebbe rispedito al mittente la proposta del club partenopeo. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de “Il Mattino di Napoli,” Osimhen cerca un rilancio delle cifre e delle condizioni contrattuali, ritenendo che il suo valore sul mercato giustifichi richieste più elevate. Attualmente, le richieste dell’attaccante includono un salario annuale di almeno 12 milioni di euro e una clausola liberatoria più bassa, consentendogli di lasciare il club nel 2024 con destinazione Premier League, che rappresenta il suo sogno.

La questione non riguarda solo gli aspetti finanziari, ma anche una serie di libertà sui diritti di immagine che Osimhen desidera ottenere, che il suo attuale contratto sembra non concedere. Recentemente, durante il suo soggiorno a Parigi, Osimhen ha iniziato a stabilire contatti con nuovi sponsor, sottolineando l’importanza di una maggiore libertà nella gestione dei suoi diritti di immagine. La trattativa tra Osimhen e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra essere estremamente complessa. De Laurentiis ha fatto una valutazione molto elevata del giocatore, stimandone il valore attorno ai 200 milioni di euro. Tuttavia, la sua offerta è stata respinta dai potenziali acquirenti, inclusi gli arabi dell’Al-Hilal, che hanno messo sul tavolo circa 140 milioni. Nonostante il rifiuto delle offerte iniziali, De Laurentiis si è dimostrato irremovibile nella sua posizione, affermando che considera Osimhen incedibile.

La contrattazione attuale sembra basarsi su un dialogo aperto tra le parti. Osimhen ha avuto un incontro “faccia a faccia” con De Laurentiis nei giorni scorsi, durante il quale il presidente del Napoli ha presentato il suo ambizioso progetto per la squadra nella stagione a venire. Mentre Osimhen ha espresso il suo desiderio di rimanere, è chiaro che cerca un ingaggio che rifletta il suo status di top player. Nonostante le sfide e le divergenze in corso, sia Osimhen che il Napoli sembrano essere motivati a raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.