Il Napoli recupera una pedina importante in vista della prima sfida di campionato contro il Frosinone.

Arriva una buona notizia in casa Napoli. Mister Rudi Garcia ha recuperato un big della difesa azzurra in vista della prima gara ufficiale della stagione, in programma al sabato 19 agosto al Benito Stripe contro il Frosinone.

Garcia può sorridere, un big torna ad allenarsi

Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni fisiche del difensore kosovaro Amir Rrahmani. Il calciatore azzurro ha sciolto ogni dubbio sulla sua disponibilità per l’esordio del Napoli in campionato contro il Frosinone, dopo aver lasciato anzitempo un allenamento a causa di un infortunio al polpaccio. La Gazzetta dello Sport riporta che Rrahmani ha partecipato nuovamente all’allenamento di gruppo, rassicurando così i tifosi partenopei e il tecnico Garcia. L’allarme era scattato quando Rrahmani aveva lasciato il campo con una fasciatura dopo aver subito una botta al polpaccio nell’ultima amichevole contro l’Augsburg, nella quale aveva segnato il gol della vittoria.

Tuttavia, già martedì la situazione sembrava migliorata e ieri è arrivata la conferma definitiva della sua pronta guarigione. L’annuncio della completa guarigione di Rrahmani è stato accolto con un sospiro di sollievo dai tifosi. La sua presenza in campo rappresenterà un importante vantaggio per il Napoli nell’esordio stagionale contro il Frosinone. Amir Rrahmani ha dissipato ogni preoccupazione riguardo alla sua condizione fisica ed è pronto a scendere in campo nell’esordio del Napoli contro il Frosinone. La sua presenza rappresenta una forte spinta motivazionale per la squadra, che mira a iniziare la stagione nel migliore dei modi.