Lozano ancora nel mirino dell’MLS: nuova ipotesi a sorpresa

Nelle scorse settimane si sono susseguite voci che volevano l’esterno messicano lasciare il Napoli per approdare in MLS, ai Los Angeles FC

Negli ultimi giorni si è assistito ad un’accelerata importante del mercato in entrata degli azzurri. Ben due colpi messi a segno dalla nuova squadra di mercato guidata dal neo direttore sportivo Mauro Meluso: Jens Cajuste e Natan. Il mercato in uscita invece è in fase di stallo, in attesa della cessione di Zielisnki all’Al-Ahli. Tuttavia c’è da considerare anche la situazione legata ad Hirving Lozano, anche lui in scadenza l’anno prossimo come il centrocampista polacco.

Lozano: torna in auge l’MLS, ma c’è una novità sulla possibile cessione

Come ribadito svariate volte il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di aspettare, o rinnovo alle sue condizioni o cessione immediata. Per questo motivo il futuro di Lozano è ancora in bilico e dipenderà in gran parte da quanto accadrà quest’estate.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, sarebbe spuntata una nuova ipotesi. Infatti pare che l’MLS non l’abbia mollato, ma la cessione potrebbe concretizzarsi a gennaio. Dunque il Napoli perderebbe il suo esterno durante la prossima sessione di calciomercato invernale. Tuttavia, per cautelarsi gli azzurri avrebbero intenzione di acquistare un giovane di prospettiva sulla fascia destra.