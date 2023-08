Zielinski vicino all’addio? La moglie rivela il futuro del centrocampista del Napoli

La scelta del calciatore sembra ormai definita, le prossime ore saranno decisive per l’affare

L’offerta arrivata da Aurelio De Laurentiis e dalla dirigenza partenopea sembra non aver convinto Piotr Zielinski a rinnovare con il Napoli. Proprio mentre tutto sembrava fatto per la sua permanenza a Castel Volturno, alcuni emissari del Al Ahli, club saudita, sono arrivati in missione in Italia. Proprio dal club arabo è arrivata un’offerta monstre per il trequartista polacco che ormai sembra destinato a lasciare gli azzurri.

A dare ulteriore conferma della probabile scelta di Piotr Zielnski è stata la moglie. Lady Zielinski in mattinata ha repostato sul suo profilo social una storia di un tifoso azzurro in cui si vede il polacco (felice dopo il gol di Raspadori alla Juventus) con scritto “Non ero pronto a salutarti”.

Il Napoli pensa già al sostituto

La storia su Instagram pubblicata dalla moglie del trequartista azzurro sembra lasciare intendere che la decisione è stata presa. Con grande probabilità Zielinski saluterà gli azzurri già in questa sessione di mercato per accettare l’offerta dell’Al Ahli da 12 milioni a stagione per tre anni. I dettagli da limare restano sul pagamento del cartellino, di 20 milioni è l’offerta recapitata ad ADL. Il patron azzurro vorrebbe provare a tirare ancora di più il prezzo vista la grande disponibilità economica dei mediorientali e chiudere l’affare a 25/30 milioni.

Una volta definito il tutto, la dirigenza azzurra si fionderà su Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Gli orobici lo ritengono incedibile, ma la voglia di vederlo con la maglia dei campioni d’Italia è tanta da parte di Meluso e De Laurentiis. Secondo Sky Sport c’è già stato una prima offerta di 30 milioni, ritenuta troppo bassa. La sensazione è che con 40/45 milioni si possa chiudere e portare l’olandese a Napoli. I prossimi giorni saranno utili a definire tutte le situazioni in entrata e in uscita.