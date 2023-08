“Vuole andare via in caso di offerta”: la decisione dell’azzurro cambia tutto

Scossone in casa Napoli, dopo Zielinski, un altro azzurro sembra orientato verso l’addio al Napoli campione d’Italia.

Non solo la questione Zielinski e la grana relativa al rinnovo di Victor Osimhen, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la decisione di un azzurro di aprire al trasferimento.

Un altro senatore via?

Si tratta di Mario Rui, assoluto leader e senatore del Napoli: come avevamo già riportato questa sera, il portoghese sembrava prossimo al rinnovo, ma qualcosa avrebbe portato all’interruzione delle trattative per il prolungamento.

Non si comprende cosa sia successo nello specifico, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, massimo esperto in sede di mercato, l’ex Empoli avrebbe già comunicato al neo tecnico Rudi Garcia e al presidente De Laurentiis di voler provare una nuova esperienza in caso di offerta.

Ricordiamo che sul portoghese si sono già registrati interessamenti da parte di Lazio e Al-Nassr.

Sia ben chiaro, il rapporto con la società resta ottimo, così come quello con la piazza, Mario Rui non pare minimamente intenzionato a forzare la mano, ma, questa apertura, rappresenta l’ennesimo scricchiolio in due giorni che sono stati parecchio movimentati in Abruzzo.

In tempi brevi, almeno si presume, la società prenderà la propria decisione.