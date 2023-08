UFFICIALE – Arriva l’annuncio di Natan al Napoli: depositato il contratto

Cercato da settimane, finalmente il Napoli ha trovato il suo difensore che si unirà agli azzurri di Rudi Garcia a partire da oggi

In mattinata è arrivata l’ufficialità, adesso non ci sono più dubbi: Natan è un nuovo calciatore del Napoli. Il suo contratto è stato depositato correttamente alla Lega Serie A che, sul proprio sito ufficiale, ha reso pubblico il trasferimento del brasiliano nella sezione calciomercato.

Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, i tifosi del Napoli adesso sono curiosi di vedere in campo il loro nuovo difensore centrale. Un giocatore nel suo ruolo era stato cercato da settimane, la falla lasciata dalla cessione di Kim Min Jae era gigante e così finalmente il coreano è stato sostituito.

Natan-Napoli, le cifre ufficiali del passaggio in azzurro

C’è ancora tanto scetticismo su Natan da parte dei tifosi partenopei che, non avendo sentito parlare del loro nuovo acquisto, non sono sicuri possa non far rimpiangere il coreano. Intanto il nuovo difensore verrà ufficializzato nella giornata di domani dal club azzurro e si aggregherà alla rosa da subito.

Il Napoli verserà 10 milioni nelle casse del Red Bull Bragantino, ma di questi il 12% spetterà al Flamengo ed il 18% al Porto Vitoria. Il difensore brasiliano ha le caratteristiche che cercava Rudi Garcia e firmerà un contratto fino al 2028 con un ingaggio a partire da 1,1 milione stagionali.