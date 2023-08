Osimhen assente contro l’Augsburg, svelato il motivo: le sue condizioni

Durante l’amichevole di ieri tra Napoli e Augsburg, Osimhen è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina. I tifosi temono sia per il mercato

Che un giocatore come Victor Osimhen piaccia a tantissime squadre è fuori contesto. La sua passata stagione ha incantato tutti gli appassionati di calcio che sognano di vederlo giocare per la propria squadra del cuore. Un talento come quello del nigeriano però non è rimasto inosservato nemmeno in Arabia Saudita dove, alcune squadra della Saudi League, cercano di portarlo in medioriente strappandolo al Napoli.

In Arabia il centravanti, oltre a venire ricoperto di milioni, sarebbe insieme a CR7 e Benezema uno dei volti del calcio saudita, da quest’estate in continua crescita. Osimhen però vuole rimanere al Napoli e per Aurelio De Laurentiis resta infatti intoccabile. Si punta al rinnovo di contratto fino al 2027 con ingaggio triplicato a quasi 10 milioni stagionali.

Assente in amichevole per infortunio o per mercato?

Ieri il nigeriano non è stato impiegato nella partita amichevole contro i tedeschi dell’Augsburg. Dopo le tante voci e il possibile accordo già in cassaforte con gli arabi, i tifosi pensavano al peggio. Vendere Osimhen alla fine del mercato quasi significherebbe avere poco tempo a disposizione per cercare un valido sostituto. L’opzione quindi dovrebbe essere fuori discussione per la dirigenza che intende trattenere la sua stella.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il nigeriano ha saltato in realtà l’amichevole per un piccolo acciacco e non per questioni legate al mercato. L’emittente radiofonica però rassicura i tifosi spiegando che Osimhen è rimasto fuori a scopo precauzionale e che il suo infortunio non dovrebbe essere grave. Si tratterebbe di un affaticamento muscolare ed il club azzurro non vuole correre il rischio di peggiorare la situazione con la partita contro il Frosinone, di inizio campionato, che p ormai alle porte.