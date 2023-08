Natan, prime parole da azzurro: la promessa ai tifosi del Napoli

Una figura cercata da tante settimane finalmente ha un volto, è quello di Natan Bernardo de Souza che da oggi è un nuovo giocatore del Napoli

L’addio a inizio mercato di Kim Min-Jae e la mancanza di un suo sostituto aveva fatto cadere i tifosi azzurri nello scetticismo più totale per quanto riguarda la nuova stagione. Tanti, tantissimi erano stati i nomi trattati e pensati dalla dirigenza partenopea per una figura che potesse andare a rimpiazzare il centrale coreano. Da Kilman a Le Normand passando per Itakura e Danso, niente da fare, con nessuno di questi è stato possibile trattare. Troppo alti i prezzi dei loro cartellini richiesti dalle società di appartenenza.

Ecco allora il guizzo di Aurelio De Laurentiis che è andato deciso sul campionato brasiliano e ha chiuso subito per Natan de Souza. Sarà proprio lui infatti il nuovo difensore azzurro e da oggi è ufficialmente parte del club campione d’Italia. I tifosi del Napoli sono curiosi di vedere in azione il loro nuovo acquisto. Provenendo da un campionato semi sconosciuto, non si conoscono ancora bene le sue caratteristiche e c’è voglia di vederlo all’opera. Natan è stato acquistato a titolo definitivo dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro.

Il brasiliano è felice della sua nuova avventura

Ufficializzato sui vari canali social, da Twitter a Instagram passando per Facebook e Tik Tok, Natan è diventato a tutti gli effetti il secondo rinforzo stagionale dopo Gollini. Lo stesso centrale brasiliano ci ha tenuto a ringraziare i suoi nuovi tifosi vedendosi impaziente ed eccitato per questa nuova avventura italiana.

“Per me è un onore firmare con il Napoli – scrive il difensore sui social – è un club gigante e storico. Sono molto felice e pronto a difendere i colori della città. Ci tengo a ringraziare tutti i tifosi, ripagherò il vostro affetto sul campo”. Sono queste le prime parole in azzurro dell’ex difensore del Bragantino.