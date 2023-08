Futuro Mario Rui, svolta a sorpresa? Può accadere nelle prossime 48 ore

Il rinnovo del terzino portoghese per il Napoli resta ancora un enigma. L’accordo sembrava trovato ma qualcosa rischia di andare storto

Mario Rui ha un contratto in scadenza con gli azzurri nel 2025 e la volontà della dirigenza è quella di rinnovarlo per proseguire insieme. Il percorso tra il calciatore e gli azzurri è iniziato 6 stagioni fa, nel 2017 quando Mario Rui si unì al Napoli arrivando dalla Roma. Adesso il terzino 32enne nativo di Sines ha bisogno di prolungare il suo contratto così come altri compagni di squadra.

Il portoghese sembrava aver già trovato un accordo con la dirigenza ma le altre operazioni di mercato ne hanno rallentato il processo. Inizialmente Mario Rui avrebbe dovuto firmare non appena arrivato a Castel Di Sangro per la seconda parte del ritiro pre-stagionale. Un prossimo incontro ci sarà tra due giorni dove la situazione diventerà più chiara.

Mario Rui potrebbe anche non rinnovare

La sensazione è quella che l’entourage del portoghese abbia dato un ultimatum ad Aurelio De Laurentiis e dirigenza in quanto impaziente di conoscere il futuro del proprio assistito. Secondo Sportitalia le prossime 48 ore saranno decisive in questo senso. Proprio a Castel Di Sangro, il procuratore incontrerà la dirigenza per cercare un accordo sul rinnovo.

Mario Rui è richiesto dalla Lazio e se, durante questo incontro, non sarà ancora trovato un accordo, il portoghese potrebbe chiedere la cessione. A volerlo a Roma è proprio Maurizio Sarri che allenerebbe nuovamente con piacere il terzino del Napoli dopo aver lavorato insieme ad Empoli.