Doccia fredda per Garcia: il suo pupillo ha chiesto la cessione

Il tecnico francese voleva tenerlo ma la volontà del calciatore è stata chiara. Il Napoli adesso è avvertito

Durante la prima parte del calciomercato estivo, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra erano stati chiari sul da farsi per il difensore. Il Napoli aveva addirittura raggiunto un accordo con un altro club per mandarlo in prestito. Alessandro Zanoli infatti, nelle visioni del club, avrebbe avuto bisogno di tanto minutaggio nel nostro campionato per poter poi giocare in un club di alto rango come gli azzurri. La giovane età del terzino e la sua inesperienza necessitano di un’ulteriore gavetta dopo il prestito alla Sampdoria della passata stagione.

L’esperimento azzurro di far maturare in esperienza il proprio giocatore era perfettamente riuscito con i blucerchiati. Proprio Zanoli era stato uno dei migliori a Genova nel disastro della squadra che è retrocessa in Serie B dopo una pessima annata durante lo scorso campionato. Prima dei vari ritiri tra Dimaro e Castel Di Sangro, l’idea del Napoli era quella di ripetere l’esperimento e di mandare Zanoli in prestito in un’altra squadra di Serie A. La dirigenza azzurra aveva già trovato l’accordo per un prestito secco con il Genoa, che dopo aver chiuso per Retegui, avrebbe voluto ufficializzare il nuovo terzino.

Garcia aveva bloccato ogni trattativa

Dopo aver trovato l’accordo con il Genoa, il Napoli si era mosso anche per il suo sostituto che avrebbe fatto staffetta con Di Lorenzo. Il capitano infatti necessita di un vice visti i tanti impegni stagionali e l’identikit giusto per questo profilo era rappresentato da Davide Faraoni, capitano del Verona. Gli accordi si sarebbero dovuti ufficializzare con il passaggio in prestito di Zanoli ai rossoblu del Genoa. Tutto si è però fermato dopo la decisione presa dal neo tecnico francese Rudi Garcia. Il mister degli azzurri infatti ha chiesto espressamente alla dirigenza di trattenere Zanoli e di non cederlo al Genoa.

Merito delle prime uscite stagionali durante le amichevoli, le prestazioni del terzino italiano pare abbiano convinto il francese a bloccarne la cessione. Dall’edizione quotidiana del giornale Il Mattino però si apprende che l‘entourage del difensore azzurro abbia fatto sapere a Garcia e alla dirigenza di voler accettare il Genoa per un anno come prossima destinazione. Il giovane talento è voglioso di giocare e ha capito che con il Genoa potrebbe essere un degli undici titolari di Gilardino. La volontà è chiara e preferirebbe cambiare squadra piuttosto che fare la riserva di Di Lorenzo in panchina per tutta la stagione.