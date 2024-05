Calzona: “Al mio arrivo situazione disastrosa. Bologna? Dico una cosa ai tifosi”

Francesco Calzona ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza post – gara di rito: queste le parole dell’allenatore.

Ancora un pareggio, ancora una serata triste per il Napoli, proprio contro l’Udinese nello stadio che solamente un anno fa consegnava il terzo scudetto alla città. Una verità cruda, emblema di un’annata disgraziata, come l’ha definita Francesco Calzona, che avrebbe potuto forse far meglio qualcosa, ma che per onor del vero si è ritrovato come tanti immischiato in un qualcosa di troppo grande e gestito in maniera sconcertante dalla società, sin dalla scorsa estate.

Udinese – Napoli, un altro pari per gli ex campioni d’Italia: la conferenza di Calzona

Questa volta, a punire il Napoli è stato Success, altro attaccante guarito dall’astinenza da goal grazie alla gentile concessione di una delle difese più deboli del campionato. Il nigeriano è il terzo “bomber” nelle ultime 3 a ritrovare la rete ad oltre un anno di distanza, come accaduto con Abraham e Cerri, che addirittura non segnava da ben 3 anni.

Francesco Calzona si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti ad Udine nel corso della conferenza stampa post – gara di rito, questa l’analisi del match da parte del commissario tecnico della Slovacchia:

“Le partite sporche non fanno per noi, è la terza volta che succede nella mia gestione. Le annate girano male, vale anche per l’Udinese, non me la sarei mai aspettata in questa posizione, ma ha tutto per poterne venir fuori”.

Su ciò che non ha funzionato dal suo arrivo e su cosa sarebbe potuto andare diversamente:

“Dobbiamo chiudere in bellezza per il nostro pubblico. Quando sono arrivato mentalmente la situazione era disastrosa, non è una scusante ma è così. Giocare ogni 3 giorni come abbiamo fatto il primo mese, rincorrendo tra l’altro il risultato non ci ha fatto bene, con qualche partita in meno forse avremmo raddrizzato la stagione come speravo”.

Infine, un passaggio sulle ultime giornate di campionato, con un piccolo rimpianto relativo ad una eventuale possibilità di partire al timone del team sin dalla scorsa estate:

“Se fossi partito dall’inizio? Beh, avrei avuto 40 giorni di preparazione a disposizione, sarebbe stato fantastico. Non conosco la qualità del lavoro di chi mi ha preceduto, dovranno dirlo giocatori e dirigenti, in ogni caso non mi piace andare in vacanza in anticipo, ora penso al Bologna”.

Tanta amarezza e rimpianti per Calzona, deluso in prima persona da un andamento che non è riuscito minimamente a modificare, nonostante alcune buone prestazioni.