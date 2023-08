De Laurentiis fa sognare i tifosi del Napoli, pressing sul gioiellino di Serie A

I tifosi del Napoli sognano il colpo dalla Serie A: Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi sul gioiellino del nostro campionato

Il calciomercato del Napoli, dopo la cessione di Kim Min Jae al Bayern Monaco a causa del pagamento della clausola rescissoria di 55 milioni da parte dei bavaresi, ha finalmente preso il via con l’acquisto del difensore brasiliano classe 2001 Natan dal Red Bull Bragantino per una cifra di circa 10 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis però non ha alcuna intenzione di fermarsi qui ed ha già messo nel mirino il prossimo acquisto, stavolta per quanto riguarda le zone più avanzate del campo.

L’idea del presidente del Napoli, nonché del nuovo tecnico degli azzurri Rudi Garcia, è quella di provare a ripetere la magica annata appena trascorsa, cercando di assemblare per l’occasione una squadra, se possibile, ancor più completa rispetto a quella della scorsa stagione. C’è infatti la volontà non solo di competere nuovamente per la vittoria della Serie A, ma stavolta per fare un percorso ancor più importante nelle coppe, sia nell’ambito della Coppa Italia che soprattutto della Champions League, obiettivo dichiarato del presidente De Laurentiis. Per farlo, gli uomini mercato del Napoli hanno messo nel mirino un autentico gioiellino del nostro campionato.

Calciomercato Napoli, i tifosi sognano il colpo dalla Serie A

Il calciatore finito nel mirino del Napoli è Zito Luvumbo, attaccante polivalente del Cagliari, neo promosso in Serie A. Nello scorso anno l’attaccante angolano, simile a Giacomo Raspadori per quelle che sono le caratteristiche fisiche e tecniche, ha giocato con la maglia rossoblu dei sardi in Serie B. Tra tutte le competizione, Luvumbo ha disputato 43 partite, mettendo a referto 5 gol e 5 assist. Tra questi gol i più importanti sono sicuramente i due nella semifinale playoff contro il Parma che hanno aiutato e non poco il Cagliari ad arrivare in Serie A.

Il giocatore angolano è certamente uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato e dunque non stupisce che il Napoli abbia messo gli occhi su di lui per il futuro. L’idea della dirigenza verosimilmente sarebbe quella di acquistarlo dal Cagliari lasciandolo però disputare l’intera stagione, la prima in Serie A, ancora con la maglia del club sardo, per poi valutare il suo profilo in vista della prossima stagione e pensando ad una sua possibile permanenza in azzurro a titolo definitivo.

De Laurentiis non è nuovo a colpi del genere e potrebbe provarci anche con Luvumbo: può essere lui il nuovo gioiellino del Napoli.