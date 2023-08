De Laurentiis prepara l’offerta: pronto il colpo dalla Serie A

Il Napoli sta iniziando a muovere i primi passi sul mercato, selezionando profili da integrare nella rosa a disposizione di Rudi Garcia. De Laurentiis è pronto a fare un’offerta.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è ancora fermo sul mercato in entrata, ma sta valutando una serie di colpi da sferrare per completare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Le priorità per il club azzurro sono senza dubbio un difensore centrale, che possa sopperire alla mancanza di Kim Min-Jae, e un centrocampista che sostituisca Tanguy Ndombele.

La società partenopea contestualmente è a lavoro anche per rinnovare i protagonisti dello scudetto. Il rinnovo più atteso è senza dubbio quello di Victor Osimhen, ma ci sono anche altri azzurri che devono definire il proprio futuro. Tra questi anche Piotr Zielinski, che si è dimostrato disponibile a ridursi l’ingaggio pur di restare a Napoli, rifiutando offerte superiori.

Più di un obiettivo per il centrocampo

Sul fronte difensore centrale la scelta del club di Aurelio De Laurentiis sembra essere ricaduta sul difensore brasiliano Natan, centrale brasiliano classe 2001. L’accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-11 milioni di euro e il calciatore dovrebbe arrivare a Castel di Sangro lunedì. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, sono diversi i nomi che sono stati accostati al Napoli.

Tra questi figura ad esempio Giovani Lo Celso, calciatore argentino, centrocampista del Tottenham e della Nazionale, classe 1996 di 27 anni. Il Napoli però sta valutando anche profili dalla Serie A, in particolare quello di Teun Koopmeiners dall’Atalanta del 1998. Koopmeiners nel corso della sua permanenza in casa bergamasca dal 2021 ha realizzato 14 gol in campionato in 63 presenze.

Koopmeiners, il Napoli prepara l’offerta

Il Napoli sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di portare alla corte di Rudi Garcia, Teun Koopmeiners. Il calciatore olandese ha qualità, fisico e gol e rappresenterebbe un valore aggiunto nella squadra a disposizione del tecnico azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sarebbe a lavoro per preparare l’offerta. Lo scoglio principale, però, è il fatto che l’Atalanta ritiene il calciatore incedibile.

Infatti secondo quanto racconta il quotidiano, per convincere il club bergamasco serviranno almeno 35 milioni di euro. L’operazione è complessa per il fatto che la società atalantina non ha bisogno di vendere, considerando l’incasso derivante dalla maxi cessione di Hojlund al Manchester United.

Nonostante ciò, il Napoli vuole provare a strappare alla Dea il calciatore olandese, anche se sarà indubbiamente necessaria un’offerta considerevole per far prendere in considerazione al club la cessione.