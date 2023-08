Il Napoli, ancora fermo per quanto concerne il mercato in entrata, è stato a lavoro in questo mese per definire le sorti di alcuni protagonisti della vittoria scudetto con il contratto in scadenza.

Il club di Aurelio De Laurentiis è in attesa di definire il primo colpo di mercato in questa sessione estiva. La priorità per la società azzurra è senza dubbio quella di trovare un difensore centrale che possa sopperire alla partenza del coreano Kim Min-Jae. Un altro tassello fondamentale per il Napoli è ovviamente il rinnovo di Victor Osimhen: il futuro del nigeriano inevitabilmente orienterà le prossime operazioni di calciomercato del club.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una notizia in merito al rinnovo di un altro calciatore azzurro, protagonista della vittoria dello scudetto dello scorso anno.

Futuro Mario Rui: l’incontro

Si tratta di Mario Rui. Il difensore è stato attenzionato dalla Lazio, che ha svolto solo un sondaggio esplorativo senza approfondire, e dall’Al Nassr, che ha poi bloccato le operazioni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il calciatore è ora pronto a rinnovare con il Napoli e si prepara ad allungare il suo contratto dal 2025 al 2026.

Il giornalista riporta che domani ci sarà un incontro nel ritiro di Castel di Sangro per formalizzare la proposta che c’era già stata per l’esterno portoghese.