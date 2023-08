Operazione Zanoli-Faraoni: cosa manca per concludere l’affare

Il Napoli punta ad individuare il perfetto vice Di Lorenzo da mettere al servizio di Rudi Garcia: l’alternativa alla soluzione in casa di Zanoli è Faraoni dal Verona.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha ancora realizzato nessun colpo in questa finestra estiva di calcio mercato. Il club azzurro in questo primo mese si è concentrato principalmente sulla definizione dei rinnovi e sull’assicurarsi le prestazioni dei protagonisti della vittoria dello scudetto anche nella prossima stagione.

Il nodo principale da sciogliere fondamentale per definire le future operazioni di mercato è senza dubbio il rinnovo di Victor Osimhen. La permanenza o meno dell’attaccante nigeriano tra le fila della formazione a disposizione di Rudi Garcia ha un peso non indifferente sulla gestione delle successive mosse di mercato.

Il mercato del Napoli

L’esigenza principale del Napoli di Aurelio De Laurentiis ad oggi è l’acquisto di un difensore centrale che possa sostituire Kim Min-Jea, andato al Bayern monaco con il pagamento della clausola rescissoria. Il ds Meluso è alla ricerca del profilo giusto che possa inserirsi agevolmente nella formazione partenopea e fare le veci del difensore coreano.

Il Napoli però deve definire anche altri colpi in questa sessione estiva di calciomercato per completare la lista dei calciatori in rosa: mancano all’appello infatti il sostituto di Ndombele e un vice Lobotka qualora Demme dovesse partire. Tra i nomi spuntati per il centrocampo azzurro c’è ad esempio quello di Giovani Lo Celso, calciatore argentino e centrocampista del Tottenham e della nazionale argentina.

Operazione Zanoli-Faraoni

Un’ulteriore operazione bloccata, inoltre, è quella relativa al trasferimento in prestito di Alessandro Zanoli al Genoa. Il terzino destro classe 2000 nell’ultima stagione si è messo particolarmente in evidenza con la maglia della Sampdoria ed anche nel corso del ritiro del Napoli ha dato prova delle sue qualità.

Il tecnico Rudi Garcia infatti sta valutando le sue prestazioni ed è questo il motivo per il quale il suo passaggio ad un altro club è ancora in bilico. Al Genoa Zanoli avrebbe senza dubbio l’opportunità di giocarsi un’esperienza da protagonista e da titolare, laddove al Napoli dovrebbe fare il vice Di Lorenzo.

In caso di partenza di Zanoli il Napoli avrebbe già raggiunto l’accordo con Faraoni dal Verona. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb il Napoli è in attesa di conoscere il parere finale di Rudi Garcia su Zanoli. Qualora il calciatore azzurro dovesse trasferirsi nuovamente in Liguria, il Napoli chiuderebbe l’arrivo di Faraoni dall’Hellas.