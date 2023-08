Napoli, sfuma un obiettivo di mercato: il calciatore vola in Premier

Sfuma l’obiettivo di calciomercato del Napoli a centrocampo: per il calciatore italiano è pronto un accordo con un club di Premier League.

Il Napoli è ancora fermo per quanto riguarda il mercato in entrata. Il club di Aurelio De Laurentiis è lavoro per definire alcuni rinnovi ed assicurarsi le prestazioni dei protagonisti scudetto anche nella prossima stagione. Il nodo principale da sciogliere in questo momento è senza dubbio quello relativo al futuro di Victor Osimhen, le cui sorti determineranno le successive operazioni di mercato.

In attesa di comprendere quale sarà il destino dell’attaccante nigeriano, il Napoli sta osservando diversi profili, ma l’immobilismo di mercato ha già fatto sfuggire alcuni di questi. Ultimo tra tutti il difensore centrale del Lens Kevin Danso, che ha appena firmato il rinnovo fino al 2027 con il club francese.

Sfuma l’obiettivo a centrocampo

Tra gli altri obiettivi azzurri, oltre i vari profili vagliati per la ricerca del difensore centrale, era nel mirino anche il centrocampista italiano Gaetano Castrovilli, per il quale era spuntata un’ipotesi di scambio con Diego Demme.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però il calciatore della Fiorentina è pronto a volare il Premier League. Castrovilli si trasferirà al Bournemouth per 14 milioni di euro più bonus, cifra elevata data la scadenza del contratto a giugno 2024. Per il calciatore è pronto un contratto fino al 2028 da 3 milioni di euro l’anno più bonus.