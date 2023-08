Il Napoli continua la caccia al difensore centrale che possa sostituire il coreano Kim Min-Jae. Su uno dei profili presi in considerazione c’è stato il sorpasso di un club di Serie A.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è a caccia del nuovo difensore centrale che possa prendere il posto di Kim Min-Jae, passato al servizio del Bayern Monaco. In attesa di definire i rinnovi, in particolare quello di Victor Osimhen, il club azzurro sta vagliando diversi profili.

Uno dei nomi accostati al Napoli è quello di Josip Sutalo, calciatore croato classe 2000 della Dinamo Zagabria. Il calciatore, però, nelle ultime ore è stato accostato ad un altro club di Serie A, per il quale avrebbe manifestato un particolare interesse rifiutando altre offerte.

A rivelarlo è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite i suoi profili social. Il giornalista ha rivelato che il calciatore avrebbe rifiutato l’offerta dell’Ajax perché stuzzicato dalla Serie A. Josip Sutalo, infatti, preferirebbe giocare alla Fiorentina, che gli offre un accordo fino al 2028. Di seguito le parole di Schira:

L’Ajax ha raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per ingaggiare Josip Sutalo per 18 milioni di euro + bonus, ma il difensore centrale non ha accettato l’offerta dell’Ajax, perché preferisce passare alla Fiorentina. Il croato ha un accordo di massima con la Viola per un contratto fino al 2028.