Continua la caccia al difensore centrale per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che punta ad individuare il profilo giusto che possa sostituire il coreano Kim Min-Jae.

Il Napoli è ancora fermo per quanto concerne il mercato in entrata. I tifosi azzurri sono in attesa di sapere quale calciatore, tra i tanti nomi accostati al club di Aurelio De Laurentiis, sarà il nuovo difensore centrale del Napoli della prossima stagione. La partenza di Kim Min-Jae, andato al Bayern Monaco con il pagamento della clausola rescissoria, ha tolto un tassello importante alla formazione azzurra a disposizione di mister Rudi Garcia.

In questa prima fase di calciomercato, il club partenopeo ha lavorato principalmente sui rinnovi per assicurarsi nel prossimo anno le prestazioni dei maggiori interpreti dello scudetto. Uno dei tasselli principali da definire nei prossimi giorni è senza dubbio il rinnovo di Victor Osimhen, che Aurelio De Laurentiis e l’agente Roberto Calenda stanno definendo nei numerosi incontri avuti nel corso dei rinnovi. Nonostante ciò, però resta fondamentale per il Napoli è sferrare un colpo in questo settore prima di partire con la nuova stagione di Serie A.

Napoli, caccia al difensore

Sempre più lunga la lista dei nomi che il Napoli sta vagliando per individuare il sostituto di Kim Min-Jae. Sono numerosi, infatti, i calciatori accostati al club azzurro, con una serie di profili in pole position. Tra i difensori centrali più probabili secondo le voci dell’ultimo periodo ci sono Kevin Danso, di proprietà del Lens e il greco Konstantinos Mavropanos, classe ’97 dello Stoccarda.

Altri nomi in lista sono quelli di Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, Kilman dello Wolverhampton e Castello Lukeba del Lione.

Napoli-Danso: nuova offerta

Nelle ultime ore si fa sempre più vicino il nome di Kevin Danso. Secondo quanto riportato dal portale di Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe preparando una nuova offerta per il difensore austriaco. Il club francese non vorrebbe vendere il calciatore, considerando che il Lens ha già perso Openda e Fofana. In caso di mancato rinnovo, però, potrebbero valutare la cessione del giocatore, con una valutazione da circa 30 milioni di euro.

Per tale cifra, il club francese potrebbe aprirsi alla cessione, pur volendo fare un ulteriore tentativo con il calciatore per il prolungamento del contratto. L’offerta dei francesi dovrebbe essere di 1,5 milioni di euro fino al 2027 con opzione per il 2028, cifra sicuramente inferiore a quella che dovrebbe proporre il Napoli. De Laurentiis, infatti, potrebbe arrivare a 2,5 milioni per le prossime cinque stagioni. Decisiva a questo punto sarà la volontà del calciatore.