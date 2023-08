Lozano al Los Angeles FC, può saltare tutto per un motivo: la posizione del Napoli

Sono ore decisive per il futuro di Hirving Lozano, la cui trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli non si sblocca. Forte l’interesse del Los Angeles FC, ma un imprevisto può far saltare tutto.

Hirving Lozano e un destino ancora tutto da decifrare: con questo scenario è iniziata la stagione del messicano, la quinta con la maglia del Napoli. Non il massimo, considerando che sicuramente le voci in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto possono condizionare e non di poco l’eventuale permanenza dell’ex PSV. Eventuale, perché la possibilità che il numero 11 possa dire addio sono concrete. Le trattative per il rinnovo di contratto non decollano, motivo per cui bisogna tenere in considerazione ogni scenario possibile

In questi ultimi giorni è spuntato l’interesse del Los Angeles FC, che avrebbe avanzato una proposta al club azzurro per convincere il presidente Aurelio De Laurentiis a lasciarlo partire. In ogni caso, sono due le strade per Lozano, stando a quanto riportato da Il Mattino: o il calciatore deciderà di decurtarsi il nuovo ingaggio oppure il rischio è che possa essere “messo fuori rosa”.

Resiste Bernardeschi: le ultime

La medesima fonte parla anche di quelli che possono essere gli eventuali sostituti: tra loro, balza il nome di Federico Bernardeschi, che proprio dalla MLS potrebbe fare ritorno in Serie A.

Tutto legato, ovviamente, al futuro di Hirving Lozano: per il messicano c’è una vera e propria corsa contro il tempo, perché proprio quest’oggi terminerà il calciomercato nella Major League Soccer. Fattore che potrebbe essere decisivo, in maniera anche negativa, sul possibile approdo del numero 11 a Los Angeles.