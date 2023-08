Il Napoli lo riporta in Serie A: colpo a sorpresa

Si avvicina la fine dell’estate e Garcia è ancora in attesa dei rinforzi: il primo colpo può arrivare in difesa, è un ex Serie A

È tempo di valutazioni per la dirigenza del Napoli che ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Il mantra della dirigenza è quello di non aggravare i bilanci finanziari, continuando a vincere in maniera sostenibile anche con Rudi Garcia. Non ci saranno, soprattutto, acquisti folli e a cifre sconsiderate. Andranno colmate soltanto le partenze di alcune pedine che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione di mercato estiva: due nomi su tutti, Lozano e Zielinski. Il polacco, tuttavia, sembra sempre più orientato verso la conferma.

L’area sportiva capeggiata da Mauro Meluso dovrà riuscire ad accontentare in toto le richieste del tecnico che, fino ad ora, avrebbe esplicitamente richiesto un solo tipo di giocatore: un centrocampista fisico che vada a rimpiazzare la recente partenza di Tanguy Ndombelé, ritornato al Tottenham dopo il periodo di prestito.

C’è anche chi, oltre al centrocampista francese, è già andato via. Kim Min Jae, il sergente della difesa costruita da Luciano Spalletti annunciato dal Bayern Monaco nelle scorse settimane. Il difensore coreano andrà sostituito a dovere. Anche per questo, una delle priorità del mercato azzurro sarà riuscire a trovare un centrale con caratteristiche simili.

In tal senso sono diversi i profili attenzionati da Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori: dalle ipotesi “italiane” rappresentate da Perr Schuurs e Giorgio Scalvini, passando per alcuni nomi dalla Bundesliga come Lacroix del Wolfsburg e Itakura del Borussia M’gladbach, fino ad arrivare al vecchio pallino della dirigenza, Kevin Danso.

Torna in Italia, ci pensa il Napoli: Kiwior non ha spazio all’Arsenal

La nuova e inaspettata idea della dirigenza partenopea arriva, però, dalla Premier League. Più precisamente da Londra dove sarebbe stato monitorato per diverse settimane il talento polacco Jakub Kiwior. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe raccolto alcune informazioni sul difensore centrale mancino classe 2000 di proprietà dell’Arsenal.

Il direttore sportivo Mauro Meluso avrebbe individuato l’ex Spezia come sostituto ideale del partente Kim – volato in Germania – e vorrebbe tentare presto un assalto per riportarlo in Italia. Il calciatore, infatti, ha già avuto un’esperienza in Serie A, durata un anno e mezzo, in Liguria. Il club spezzino nello scorso mercato invernale ha incassato circa 25 milioni di euro dalla sua cessione ai Gunners.